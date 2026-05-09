Hantavirüs şüphesiyle takip edilen 3 Türk yolcu Türkiye’ye getiriliyor! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir.

İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir.

Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir.

