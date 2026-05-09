Süper Lig'de art arda dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin maç sonu görüntüsü, veda olarak yorumlandı.

Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada rakibini 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Sarı kırmızılılarda şampiyonluk ile birlikte Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Antalyaspor maçı sonrası hareketi ve gözyaşları da gündem oldu. Antalyaspor galibiyeti sonrası RAMS Park'ta tribünleri tek tek gezen Icardi, duygusal anlar yaşarken bu esnada kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" parçası çaldı.

Galatasaray - Antalyaspor

VEDA OLARAK YORUMLANDI

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki golcünün bu hareketi, sosyal medyada veda olarak yorumlandı. Icardi'nin tribünlere gittikten sonra kenara geldiği anda İbrahim Hatipoğlu'na sarılması da büyük dikkat çekti.

