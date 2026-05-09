Galatasaray'da maç sonu veda sinyali
Süper Lig'de art arda dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin maç sonu görüntüsü, veda olarak yorumlandı.
- Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Antalyaspor maçı sonrası duygusal anlar yaşadı ve tribünleri gezerken kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" parçası çaldı.
- 33 yaşındaki golcü Icardi'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bu hareketi sosyal medyada veda olarak yorumlandı.
- Icardi'nin maç sonrası kenara geldiğinde İbrahim Hatipoğlu'na sarılması dikkat çekti.
Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada rakibini 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray'dan dev şampiyonluk primi: Futbolcular paraya boğulacak
DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Sarı kırmızılılarda şampiyonluk ile birlikte Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Antalyaspor maçı sonrası hareketi ve gözyaşları da gündem oldu. Antalyaspor galibiyeti sonrası RAMS Park'ta tribünleri tek tek gezen Icardi, duygusal anlar yaşarken bu esnada kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" parçası çaldı.
VEDA OLARAK YORUMLANDI
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki golcünün bu hareketi, sosyal medyada veda olarak yorumlandı. Icardi'nin tribünlere gittikten sonra kenara geldiği anda İbrahim Hatipoğlu'na sarılması da büyük dikkat çekti.