Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de bitime 1 hafta kala üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
- Galatasaray, 2025-2026 sezonunda 33. haftada Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
- Şampiyonluk sayesinde Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak ve 36 takımlı lig etabında yer alacak.
- Devler Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi 27 Ağustos 2026'da yapılacak.
- Lig aşamasında ilk maçlar 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.
- Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri arasında Paris Saint Germain, Bayern Münih, Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Inter, Barcelona gibi takımlar bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyon ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti.
DEVLER LİGİ'NE DOĞRUDAN GİDECEK
Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak sarı-kırmızılılar, büyük bir geliri de kasasına koyacak.
MUHTEMEL RAKİPLER NETLEŞİYOR
Geçen sezon son 16 turuna kadar yükseldiği Devler Ligi'ne doğrudan gidecek olan sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı.
Galatasaray'ın şu ana kadar belli olan muhtemel rakipleri şu şekilde:
Paris Saint Germain
Bayern Münih
Manchester United
Manchester City
Real Madrid
Villarreal
Borussia Dortmund
Porto
Arsenal
Atletico Madrid
Inter
Barcelona
PSV
Lens
Leipzig
İLK MAÇLAR 8-10 EYLÜL 2026'DA
Devler Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve lig aşamasında ilk maçlar 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.