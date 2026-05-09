Trendyol Süper Lig'de bitime 1 hafta kala üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyon ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti.

DEVLER LİGİ'NE DOĞRUDAN GİDECEK

Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak sarı-kırmızılılar, büyük bir geliri de kasasına koyacak.

Galatasaray - Antalyaspor

MUHTEMEL RAKİPLER NETLEŞİYOR

Geçen sezon son 16 turuna kadar yükseldiği Devler Ligi'ne doğrudan gidecek olan sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı.

Galatasaray'ın şu ana kadar belli olan muhtemel rakipleri şu şekilde:

Paris Saint Germain

Bayern Münih

Manchester United

Manchester City

Real Madrid

Villarreal

Borussia Dortmund

Porto

Arsenal

Atletico Madrid

Inter

Barcelona

PSV

Lens

Leipzig

İLK MAÇLAR 8-10 EYLÜL 2026'DA

Devler Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve lig aşamasında ilk maçlar 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası