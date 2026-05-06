Çiçekçilerde tanesi 100 liraya satılan güllerin sera fiyatını duyanlar şaşırıp kalıyor. Fiyatlardan şikayetçi olan üreticiler, maliyetlerini kurtaramadıklarını belirterek Anneler Günü'nde hasat yapmayacaklarını, gülleri annelere ücretsiz dağıtacaklarını söyledi.

Anneler Günü öncesi çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Çiçekçiler, Anneler Günü'nde talepleri karşılamak için gece gündüz çalışırken gül üreticilerinde de hasat mesaisi sürüyor. Sabahın erken saatlerinde gül seralarına giden işçiler gülleri kesiyor, dikenlerinden ayırıyor ve paketleyip satışa hazır hale getiriyor.

SERADA 5, ÇİÇEKÇİDE 50-100 LİRA

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'dan yurdun dört bir yanına gönderilen güller, dalında 5 liradan alıcı buluyor.

Dönüme ortalama 6 bin gül alan üreticiler, verimden memnun ancak Anneler Günü için Hollanda'dan ithal edilen güller nedeniyle fiyatlar düşük seyrediyor. Bahçelerde 5 liradan satılan güller, kentteki ve diğer illerdeki çiçekçilerde ise ortalama 50-100 liradan vatandaşlara satılıyor.

Öte yandan, Adana’daki çiçekçilerde 21 adet gülün kampanya kapsamında 599 TL’ye satılması dikkat çekti.

"ANNELERE ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITACAĞIZ"

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, fiyatların çok düşük seyrettiğini bu sebeple de hasat yapmayıp gülleri annelere ücretsiz dağıtacaklarını anlatarak, "Çiçek fiyatları çok düşük. 5 lira bizim maliyetimizi kurtarmıyor o nedenle biz kendi adımıza hasat yapmayacağız. Bu gülleri alıp annelere ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi.

"DENETİM MEKANİZMASI OLMALI"

Üretici Ersen Okur ise, "5 liralık fiyat, işçiliğini kurtarmıyor, masrafını kurtarmıyor. Bu fiyatlar gül ithalatı olduğundan kaynaklanıyor. Her sene bu aylarda, özel günlerde ithal güller nedeniyle para kazanamıyoruz. Bir tane gül, serada 5 lira ama çiçekçilerde 100 lira. Haksız kazanç var ve denetim mekanizmasının olması lazım" diye konuştu.

