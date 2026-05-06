Atlas Okyanusu'nu aşan MV Hondius kruvaziyer gemisinde patlak veren Hantavirüs salgını dünyayı ayağa kaldırdı. Aralarında ünlü YouTuber Ruhi Çenet ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu'nun da bulunduğu gemide 3 kişi hayatını kaybederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 6 Mayıs itibarıyla vaka sayısının arttığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsviçreli yetkililerin MV Hondius gemisindeki bir yolcuda Hantavirüs vakasını doğruladığını açıkladı.

6 Mayıs itibarıyla gemiyle bağlantılı toplam vaka sayısı 8’e yükselirken, bunlardan 3'ü laboratuvar testleriyle kesinleşti. Virüsün türü, yapılan incelemeler sonucunda en tehlikeli türlerden biri olan "Andes hantavirüsü" olarak teyit edildi.

DSÖ, potansiyel olarak maruz kalan kişilerin takibi için uluslararası bir operasyon başlattı. Örgüt tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsviçreli yetkililer, MV Hondius kruvaziyer gemisindeki bir yolcuda tespit edilen bir hantavirüs vakasını doğruladı. Yolcu, geminin işletmecisi tarafından yolcuları sağlık durumuyla ilgili bilgilendiren bir e-postaya cevap vermiş, İsviçre’nin Zürih kentindeki bir hastaneye başvurmuş ve şu anda tedavi görmektedir. Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR) uyarınca, WHO, potansiyel olarak maruz kalan kişilerin izlenmesini ve hastalığın daha fazla yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla, ilgili ülkelerle işbirliği içinde uluslararası temas takibi çalışmalarına destek vermektedir.

MV Hondius gemisininde vaka sayısı artıyor! Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama geldi

"ANDES HANTAVİRÜSÜ"

Bu salgındaki virüsün türü, Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve İsviçre Cenevre Üniversite Hastaneleri tarafından Andes hantavirüsü olarak teyit edilmiştir. Senegal'deki Institut Pasteur de Dakar ve Arjantin'deki Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud'un desteği de bu olaya müdahale açısından hayati öneme sahip olmuştur. 6 Mayıs itibarıyla 8 vaka bulunmaktadır ve bunlardan 3'ü laboratuvar testleri ile hantavirüs olarak teyit edilmiştir. DSÖ, hastaların, temaslı kişilerin, yolcuların ve mürettebatın güvenli kalmak ve yayılmayı önlemek için ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğe sahip olmalarını sağlamak amacıyla ülkelerle işbirliğini sürdürecektir."

23 ÜLKEDEN 150 YOLCU RİSK ALTINDA

23 farklı ülkeden 150’den fazla yolcunun bulunduğu gemideki salgın için DSÖ, Arjantin, Senegal ve Güney Afrika'daki laboratuvarlarla iş birliği yürütüyor. Kemirgenlerden bulaşan ve insandan insana geçme özelliği bulunan Andes türü virüsün daha fazla yayılmaması için İsviçre’nin Zürih kentinde tedavi altına alınan ilk vakanın temas takibi titizlikle sürdürülüyor.

RUHİ ÇENET: ARAMIZDAN BİRİ ÖLÜNCE OKYANUS KOŞULLARI SANDIK

Gemide 24 gün boyunca seyahat eden ünlü YouTuber Ruhi Çenet, yaşadığı korkuları sosyal medya hesabından paylaştı. Çenet, "Bir aylık okyanus yolculuğumda çok kötü şeyler oldu. Aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş" dedi. Çenet, gemiden indikten sonra vefat eden yolcunun eşinin ve ardından üçüncü bir kişinin daha öldüğünü belirterek, geminin tek doktorunun da şu an hayat mücadelesi verdiğini açıkladı.

MV Hondius gemisininde vaka sayısı artıyor! Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama geldi

"YEMEKLER TOPLU YENDİ, ÖNLEM ALINMADI"

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Çenet, kan testlerini yaptırdığını ve "ucuz kurtulduğunu" aktardı. Gemideki ihmaller zincirine dikkat çeken ünlü isim, "İlk vaka sonrası önlem alınmadı. Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, aktiviteler yapıldı. Daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi" diyerek yetkililere sitem etti.

MV Hondius gemisininde vaka sayısı artıyor! Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama geldi

Gemide bulunan bir diğer Türk yolcu, yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu ise son durumu paylaştı. Yoğurtçuoğlu, "gemi karantinada değil" diyerek içerideki atmosferin sakinleşmeye başladığını belirtti.

İSPANYA’DAN DURUMU AĞIRLAŞAN DOKTOR İÇİN ACİL TRANSFER KARARI

Sanchez hükümeti hantavirüs nedeniyle ağır durumda bulunan MV Hondius gemisindeki doktorun Kanarya Adaları’na acil naklini kabul etti. Karar, geminin tedavisine yönelik Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği ile koordineli yürütülen operasyon kapsamında alındı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Operasyon kapsamında hükümet, MV Hondius gemisindeki ağır durumdaki doktorun kabul edilmesi yönündeki Hollanda talebini de onaylamıştır. Hasta bugün hastane donanımlı bir uçakla Kanarya Adaları’na taşınacaktır,” ifadelerini kullandı.

MV Hondius gemisininde vaka sayısı artıyor! Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama geldi

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Hantavirüs genellikle kemirgenler, özellikle de fareler aracılığıyla insanlara bulaşıyor.. En yaygın bulaş yolu, virüsle enfekte olmuş kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğü ile kirlenen ortamlardaki partiküllerin solunması. Kapalı ve havalandırması zayıf alanlarda bu risk daha da artabiliyor. Ayrıca virüs bulaşmış yüzeylere temas edilip ardından ağız, burun veya gözlere dokunulması da bulaşma ihtimalini artırmakta. Çok daha nadir olmakla birlikte ısırık yoluyla bulaşması mümkün.

MV Hondius gemisininde vaka sayısı artıyor! Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama geldi

HANTAVİRÜS TEDAVİSİ VAR MI?

Hantavirüs için günümüzde kesin ve spesifik bir antiviral tedavi bulunmamakta. Bu nedenle tedavi süreci tamamen destekleyici tıbbi müdahalelere dayanır. Hastalar genellikle yoğun bakım şartlarında takip edilir ve solunum desteği gerekebilir. Sıvı dengesi, organ fonksiyonları ve genel hayati bulguları sürekli izlenir. Hastalığın seyri hızlı olabildiği için erken müdahale, hayatta kalma ihtimalini artıran en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası