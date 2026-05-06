Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da AB Komisyonu’nun Akdeniz’den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica’yı ağırladı. Bölgesel istikrarın masaya yatırıldığı görüşme sonrası Suica Türkiye’yi "kilit stratejik ortak" olarak görüldüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomasi trafiği Ankara’da devam ediyor.

Bakan Fidan, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Akdeniz’den sorumlu yeni üyesi Dubravka Suica ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu’daki sıcak gelişmeler, göç yönetimi ve bölgesel güvenlik konuları detaylıca ele alındı.

Ankara'da kritik zirve: AB Komisyonu üyesi Suica duyurdu: Türkiye olmadan olmaz!

"TÜRKİYE, AB İÇİN KİLİT STRATEJİK ORTAKTIR"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dubravka Suica, Türkiye’nin bölgedeki ağırlığına vurgu yaptı. Suica, Ankara’daki temaslarını şöyle açıkladı:

"Bugün Türkiye’de, çeşitli bakanlıklardan önemli muhataplarla görüşüyorum. Türkiye, Orta Doğu’da AB için kilit bir stratejik ortaktır. Görüşmelerimiz, göçün yönetilmesinden bölgesel dayanıklılığın güçlendirilmesine, diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesine kadar, Orta Doğu’da istikrar ve güvenlik için ortak öncelikler üzerinde yoğunlaşacak."

ORTA DOĞU’DA İSTİKRARIN ANAHTARI ANKARA

"Ortak öncelikler" vurgusu yapan AB yetkilisi, bölgesel dayanıklılığın ancak Türkiye ile iş birliği içinde güçlendirilebileceğini söyledi.

