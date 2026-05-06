Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 2026 yılı verilerine göre D,E ve F seğmenlerinde 43 bin 461 adet satış gerçekleşti. Peki en çok hangi modeller sattı? Değeri 100 milyon TL’leri aşan Ferrari, Lambroghini, Bentley’den kaç adet satıldı?

Açıklanan verilere göre 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil pazarı 290 bin 870 adet oldu.

Pazarın yüzde 85’ten fazlasını A, B ve C segmentindeki ekonomik modeller oluştururken asıl dikkat çeken tablo lüks segmentte ortaya çıkıyor.



Lüks ve ultra lüks sınıftaki D, E ve F segmentinde 2026’nın ilk dört ayında 43 bin 461 adet satış gerçekleşti. 2025 yılı aynı döneminde bu rakam 57 bin 521 adet olmuş.

Yüksek fiyatlarına rağmen E segmentinde 6 bin 471 adet ve Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley markaların yer aldığı F segmentinde ise Ocak-Nisan döneminde 1664 adetlik satış gerçekleşti.

D SEGMENTİNDE 35 BİN 326 ADETLİK SATIŞ

D segmentinde Ocak-Nisan döneminde KG Mobility Torres modeli 5 bin 570 adetle yine lider durumda. İkinci sırada yer alan MINI Countyman ise 4 bin 313 adetlik satış gerçekleştirdi. Üçüncü sırada ise Chery Tiggo 8, 3 bin 683 adetle yer aldı. Burada üç modelin de SUV olması dikkat çekiyor.

Volvo XC90

E SEGMENTİNE ALMAN DAMGASI

Bir üst sınıf olan E segmentine baktığımızda Mercedes-Benz E Serisi 1211 adetle lider. Volvo XC90 ise 1071 adetle ikinci sırada. BMW 5 Serisi ise 920 adetle üçüncü sırada yer alıyor. Mercedes-Benz’in GLC modeli 591 adetle dördüncü, Audi’nin A6 modeli ise 545 adetle beşinci sırada yer alıyor.

Türkiye’nin lüks karnesi: 22 Bentley, 11 Lamborghini, 7 Ferrari satıldı

ULTRA LÜKS SEGMENT

Ultra lüks segment olan F’ye baktığımızda burada da yine bir SUV model lider durumda. 2025 yılını lider kapatan Audi’nin Q7 modeli 274 adetlik satışla 2026 yılında da zirvede.



Mercedes’in G Serisi 245 adetle ikinci sırada yer alırken, markanın elektrikli EQS modeli ise 239 adetlik satışla üçüncü sırada.



Audi’nin Q8 modeli 170 adetle dördüncü, BMW’nin 7 Serisi 140 adetle beşinci sırada.



F segmentinde satışlar 2025 yılı Ocak-Nissan dönemine göre yüzde 30 gerilemiş durumda.

FERRARİ, PORSCHE, BENTLEY KAÇ ADET SATTI?

Ultra lüks denildiğinde akla ilk gelen ve bazılarının fiyatları 100 milyon TL’leri aşan spor otomobillerde ise Porsche 911 22 adetlik satışla zirvede yer alıyor. Modelin fiyatları 31 milyon TL’den başlarken, 64 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

Mercedes-AMG GT yılın ilk dört ayında 18 adetlik satışla ikinci sırada. Modelin fiyatı ise versiyona göre 16 milyon TL ile 33 milyon TL arasında değişiyor.



Bentley GT 13 adetle üçüncü, Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupe modeli ise 9 adet, Maserati GranTurismo 4 adet, Ferrari 12 Cilindri 3 adet, Mercedes SL 3 adet, Aston Martin DB12 2 adet satıldı.



Premium segmente markalar bazında bakıldığında Ocak-Nisan döneminde Mercedes 7.483 adet, BMW 6.692 adetle ikinci sırada, Audi 5.874 adetle üçüncü sırada yer alıyor.



Ayrıca aynı dönemde 343 adet Porsche, 41 adet Maserati, 22 adet Bentley, 11 Lamborghini, 7 adet Ferrari satıldı.

