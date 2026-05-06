Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, diğer adaylar Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye birleşme çağrısı yaptı. Hakan Safi'den eski başkana cevap geldi.

Fenerbahçe'de 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak seçimli kongrede aday olduğunu duyurdu. Yeniden başkanlık koltuğuna oturmak için yarışacak Yıldırım, "Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum" açıklamasını yaptı.

Aziz Yıldırım, 2018 yılında Ali Koç karşısında başkanlığı kaybetmişti.

"KARŞIMDA KİM OLURSA OLSUN TEK BAŞIMA SEÇİME GİRECEĞİM"

Hakan Safi, bu çağrısı sonrası açıklama yaptı. Ersin Düzen'e konuşan Safi, "Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir defa daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun, ben tek başıma seçime gireceğim." ifadelerini kullandı.

Hakan Safi, "Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil. Şu anda ekibimle birlikte tek hedefimiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve camiamızı mutlu etmek" sözleriyle başkan adaylığı kararından geri adım atmayacağını vurguladı.

