Yaz Yıldırım'dan babasının adaylığı sonrası paylaşım: Yorum ve beğeni yağdı
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli kongrede başkan adayı olduğunu açıklarken; dakikalar sonra kızı Yaz Yıldırım'dan çok konuşulan bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardında dikakt çeken bir gelişme yaşandı.
- Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, sosyal medyada babasıyla olan fotoğraflarını paylaşarak, 'Yeniden başlıyoruz' mesajını verdi.
- Yaz Yıldırım'ın paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.
- 13 yaşındaki Yıldırım'ın Instagram paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin ardından Aziz Yıldırım da 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı, “Benimle beraber olmayı teklif ediyorum” diyerek, diğer adaylara çağrıda bulundu. Yıldırım’ın adaylığını duyurmasının ardından kızı Yaz Yıldırım’ın sosyal medya hamlesi dikkat çekti.
"YENİDEN BAŞLIYORUZ"
Instagram hesabından babası Aziz Yıldırım'la tribünde çekilmiş fotoğraflarına yer veren Yaz Yıldırım, "Yeniden başlıyoruz" mesajını yazdı.
13 yaşındaki Yıldırım'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.
