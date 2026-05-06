Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli kongrede başkan adayı olduğunu açıklarken; dakikalar sonra kızı Yaz Yıldırım'dan çok konuşulan bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin ardından Aziz Yıldırım da 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı, “Benimle beraber olmayı teklif ediyorum” diyerek, diğer adaylara çağrıda bulundu. Yıldırım’ın adaylığını duyurmasının ardından kızı Yaz Yıldırım’ın sosyal medya hamlesi dikkat çekti.

Yaz Yıldırım, sosyal medyada sık sık babasıyla fotoğraflarını yayınlıyor.

"YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Instagram hesabından babası Aziz Yıldırım'la tribünde çekilmiş fotoğraflarına yer veren Yaz Yıldırım, "Yeniden başlıyoruz" mesajını yazdı.

13 yaşındaki Yıldırım'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

Yaz Yıldırım'ın Instagram paylaşımı

