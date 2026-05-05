Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elendikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Kupadan elenmelerinden ötürü çok üzgün olduklarını kaydeden Yalçın, siyah beyazlı taraftarın istifa tepkisi üzerine, "Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından konuştu.

"FİNAL OYNAYIP KUPAYI ALMAKTI HEDEF"

Kendileri açısından kötü bir sonuç olduğunu söyleyen Yalçın, "Öncelikle üzgünüz. Final oynayıp kupayı almaktı hedef. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik. Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Biz de oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor." diye konuştu.

Sergen Yalçın

"TARAFTARIN BU KADAR TEPKİ VERMESİ ÇOK İYİ OLMADI"

Siyah beyazlı taraftarların istifaya çağırması hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Gelecek sezona dair plan yok, 2 maç var, oynayalım, bakacağız. Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım." ifadelerini kullandı.

