Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavı 3 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Adayların gözü soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. Sınav kılavuzunda sürece ilişkin detaylar paylaşılmıştı. Peki, 120. Dönem ÖGG sınav soru kitapçıkları yayımlandı mı? ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 3 Mayıs 2026 Pazar günü düzenlenen sınavın ardından adayların gündeminde soru kitapçıkları ve sonuçlar var. Adaylar soru cevap anahtarlarının açıklanmasıyla soruları inceleyebilecek ve belirlenen süre içerisinde itiraz haklarını kullanabilecek.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 5 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanacak. ÖGG soruları ve cevapları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi sitesi olan www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden, sınavdan birkaç gün sonra PDF formatında yayınlanmaktadır. A ve B kitapçıkları ile cevap anahtarları "Duyurular" veya ilgili dönem sınav sayfasından görüntülenebilir.

ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları görüntüleme sayfası! 120. Dönem ÖGG sınav soru kitapçıkları yayımlandı mı?

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası