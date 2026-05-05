Mersin'in Silifke ilçesinde bir takı ve saat dükkanında yaşanan 'bozuk paralı' hırsızlık taktiği pes dedirtti. Yanında 3 çocukla girdiği iş yerinden 3 bin 300 liralık bir akıllı saat almak isteyen kadın, ödemeyi bozuk paralarla yaparak çalışanın dikkatini dağıttı. Kasiyerin paraları saymakla meşgul olduğu o kısa anı fırsat bilen şüpheli, vitrindeki 5 bin TL değerindeki ikinci bir akıllı saati kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin envanter kontrolü sırasında fark ettiği ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan akılalmaz hırsızlık olayıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

