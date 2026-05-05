İhlas Haber Ajansı
İspanyol kulübünden resmi açıklama: Edin Terzic'in yeni adresi belli oldu
La Liga ekibi Athletic Bilbao, yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere 43 yaşındaki Alman teknik direktör Edin Terzic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Athletic Bilbao, sezonun tamamlanmasının ardından Edin Terzic’in takımın başına geçeceğini açıkladı. 43 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.
Terzic, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş’ta Hırvat teknik direktör Slaven Bilic’in yardımcılığını yapmıştı.
BORUSSIA DORTMUND'DA 1.93 PUAN ORTALAMASI
Genç teknik adam, son olarak 2022-2024 yılları arasında Borussia Dortmund’u çalıştırdı. Bu dönemde çıktığı 96 maçta 55 galibiyet, 20 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak, 1.93 puan ortalaması yakaladı.
