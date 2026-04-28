Maskeli holigandan yeni skandal! 2 yıl sonra ortaya çıktı, milli oyuncuya gülerek anlattı
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart 2024'te Papara Park'ta oynanan Süper Lig 30'uncu hafta maçı sonrasında büyük olaylar çıkmış; sahaya inen bazı taraftarlar ile sarı-lacivertli futbolcular karşı karşıya gelmişti. Borussia Dortmund'da top koşturan Salih Özcan'ın katıldığı YouTube yayınında, 2 yıl önce yaşanan ve mahkeme koridorlarına taşınan olaylar gündeme geldi. Milli futbolcu ile o gün sahaya inen taraftar arasındaki diyalog şaşkınlık yaşattı.
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu 30'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Bitiş düdüğü sonrası galibiyet sevinci yaşayan konuk ekibin futbolcularına, sahaya giren bazı Trabzonspor taraftarları saldırdı. Fenerbahçeli futbolculardan bazıları da karşılık verince olaylar büyüdü. Dünya basını, Trabzon’da yaşanan olayları manşetlerine taşıdı.
MASKELİ TARAFTAR 'LAZO'
Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, Youtube'da 'Turcos Locos' adlı programa konuk oldu. Farklı takımlardan holiganların katıldığı yayında, 2 yıl önce yaşanan olaylı maç gündeme geldi. Milli futbolcu ile Trabzon'daki karşılaşmada sahaya girenler arasında olduğunu itiraf eden 'Lazo' takma adındaki taraftar arasındaki diyalog dikkat çekti.
"O BEN DEĞİLİM, KOĞUŞ ARKADAŞIMDI"
Trabzon'da sahaya atlayan şahıs: Sahaya atlayan maskeli taraftar bendim.
Salih Özcan: Korner direği ile Mert Müldür'e saldıran?
Şahıs: O ben değildim, koğuş arkadaşımdı.
Salih Özcan: Mert iyi korktu o gün, açıkçası futbolcu olarak ben de korkarım.
Salih Özcan'ın "Mert iyi korktu o gün" sözleri ve 'Lazo' takma adlı taraftarın 2 yıl önce yaşananları tebessümle anlatması, sosyal medyada Fenerbahçeli futbolseverlerin tepkisini çekti.
TFF'den olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama!
OLAYLI MAÇIN CEZALARI
Trabzon'da 17 Mart 2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili 3 futbolcu ile 3 taraftar hakkında Mart 2026'da karar çıktı.
Mahkeme hakimi, müşteki sanık Bright Osayi Samuel hakkında "kasten yaralama" suçunu 2 kez işlediğine hükmederek toplam 360 gün adli para cezası verdi. Cezayı, 300 gün adli para cezasına indiren mahkeme toplam 12 bin TL ceza verdi ve hükmün açıklanması geri bıraktı.
Futbolcu Jayden Quınn Oosterwolde ile İrfan Can Eğribayat'a ise "kasten yaralama" suçlarından 120'şer gün adli para cezası verildi. Her iki futbolcunun cezasını, eylemi spor alanlarında gerçekleştirmeleri nedeniyle 180'er gün adli para cezasına çıkaran mahkeme, sanıkların gelecekleri üzerindeki etkileri dikkate alınarak 150'şer gün adli para cezasına indirerek 6'şar bin TL ile cezalandırılmalarına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Mahkeme, sanık H.Ç'ye "kasten yaralama" suçundan 4 bin 480 TL, K.O. ile R.B'ye ise aynı suçtan 6'şar bin TL adli para ceza verdi. Bu suçtan 3 sanık için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, bu kişilerin spor alanlarına girmelerini de yasakladı.
Mahkeme, sanıklar H.Ç, R.B. ve K.O. hakkında, "yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine" girme suçundan 3'er ay hapis cezası verdi. Hapis cezasını, sanıkların geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alarak 2 ay 15'er güne düşüren hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Yakalama kararı çıkarılan ve savunması alınamayan futbolcu Michy Batshuayi Tunga hakkında ise dosyanın ayrılmasına ve yargılamanın ve yakalamasının devamına hükmedildi.