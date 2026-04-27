HABER MERKEZİ — Komşunuzla aranızdaki ayakkabı kavgası sandığınızdan çok daha pahalıya patlayabilir! Sadece nezaket kuralı sanılan o yasak, evin satışına yol açabilen hukuki bir tehdide dönüştü. İşte kapı önüne ayakkabı, bebek arabası veya çöp bırakanları bekleyen büyük tehlike...

YASAL DAYANAK: KAT MÜLKİYETİ KANUNU Hukukçuların ve uzmanların dikkat çektiği Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, apartman koridorları "ortak alan" statüsünde yer alıyor. Bu alanlar üzerinde hiçbir kat maliki kişisel tasarrufta bulunamaz. Kapı önüne bırakılan her eşya, diğer komşuların "kullanım hakkını gasp" olarak değerlendiriliyor.

AYAKKABIYLA BAŞLIYOR, SATIŞLA BİTİYOR Sadece basit bir komşu ihtilafı gibi görünen kapı önüne eşya bırakma meselesi, hukuk sisteminde "ortak alanın haksız işgali" olarak tanımlanıyor. Yasalar, bu durumu alışkanlık haline getirenler için mülkiyet hakkının kaybına kadar uzanan, geri dönüşü zor bir süreci tarif ediyor. İşte dosyanın kapandığı o üç kritik aşama:

1-RESMİ İHTAR VE ZORUNLU ARABULUCULUK DÖNEMİ Süreç, rahatsızlık duyan komşunun veya apartman yönetiminin noter aracılığıyla çekeceği yazılı ihtarname ile resmiyet kazanıyor. Yönetim planında yer alan maddelere aykırılık teşkil eden bu durum için öncelikle "eski hale getirme" talebi iletiliyor. Sorunun bu aşamada çözülmemesi durumunda, 7445 sayılı kanun gereği zorunlu arabuluculuk mekanizması devreye giriyor. Taraflar, bir arabulucu eşliğinde uzlaşmaya davet ediliyor ancak uzlaşma sağlanamazsa dosya yargıya taşınıyor.

2- SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN TAHLİYE KARARI Arabuluculuk masasında sonuç alınamadığı takdirde, mağdur taraf Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak "müdahalenin önlenmesi" davası açabiliyor. Mahkeme, bilirkişi incelemesi ve tanık ifadeleri doğrultusuna koridordaki ayakkabı, dolap, bisiklet veya çöplerin kaldırılmasına kesin olarak hükmediyor. Kararın uygulanması için davalıya belirli bir süre tanınırken, bu karara direnilmesi durumunda adli para cezaları gündeme geliyor.

3- EN AĞIR YAPTIRIM: MÜLKİYETİN ZORUNLU DEVRİ Halk arasında pek bilinmeyen en ağır yaptırım ise evin elden gitmesi. Eğer mahkeme kararına ve kesilen para cezalarına rağmen kat maliki, ortak alanı işgal etmeye ve diğer komşuların yaşam hakkını kısıtlamaya devam ederse, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca mülkiyetin devri süreci işletilebiliyor. Diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla alacağı karar neticesinde, "çekilmez hale gelen" komşunun dairesinin satılması ve mülkiyetin diğer maliklere veya üçüncü kişilere devredilmesi için dava açılabiliyor. Bu, hukukta mülkiyet hakkına müdahale edilen en uç noktalardan biri olarak kabul ediliyor.

YÖNETİM PLANINDA "AYAKKABI" AYARI Apartmanların "anayasası" sayılan Yönetim Planı (YP), kapı önü işgallerine karşı en güçlü hukuki silah olarak öne çıkıyor. Aslında koridorlar ortak alan olduğu için buralara kişisel eşya bırakmak zaten yasak ancak bu kuralın Yönetim Planı’na açıkça işlenmesi süreci hızlandırıyor. Mevcut planda bu yönde bir madde yoksa, Kat Malikleri Kurulu’nda alınacak bir kararla kapı önüne ayakkabı, koridora bisiklet veya sığınağa eski eşya bırakılması resmen yasaklanabiliyor. Uzmanlar, bu tür kuralların sadece genel kurul kararıyla sınırlı kalmamasını, kalıcı olması için doğrudan Yönetim Planı’na dâhil edilmesini öneriyor. Böylece kurallara uymayanlara uygulanacak yaptırımlar da yasal bir zemine oturtulmuş oluyor.

