Almanya'da stadyum tuvaletinde ceset bulundu: Ölüm sebebi için ilk açıklama
Bundesliga 2 (Alman futbolunda ikinci seviye lig) ekiplerinden Schalke 04'ün iç saha maçlarını oynadığı Veltins Arena'nın erkekler tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Alman ekibi Schalke 04'ün stadyumu Veltins Arena'da tuvalette cansız erkek cesedi bulundu.
- Cansız erkek cesedi, stadyumun tuvaletinde rutin temizlik kontrolü sırasında bulundu.
- Hayatını kaybeden kişinin 65 yaşında olduğu belirtildi.
- Kişinin bir gün önce stadyumda düzenlenen etkinliğe katılmış olabileceği değerlendiriliyor.
- Yetkililer, ölüm nedeninin kalp krizi veya felç gibi doğal sebepler olabileceği üzerinde duruyor.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kesin neden adli inceleme sonrası netleşecek.
Alman ekibi Schalke 04'ün stadyumu Veltins-Arena'da sabah saatlerinde yapılan rutin temizlik kontrolünde, tuvalette cansız şekilde bir erkek cesedi bulundu.
Alman basınında yer alan haberlere göre; hayatını kaybeden kişinin 65 yaşında olduğu ve bir gün önce stadyumda düzenlenen etkinliğe katılmış olabileceği belirtildi.
KALP KRİZİ VEYA FELÇ ÜZERİNDE DURULUYOR
Güvenlik güölerinden yapılan açıklamada, ölüm nedeninin kalp krizi ya da felç gibi doğal sebepler olabileceği üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin sebebin adli inceleme sonrası netleşeceği ifade edildi.
