Konya'nın Beyşehir ilçesinde, vücuduna kene tutunmasının ardından rahatsızlanan 65 yaşındaki emekli Dursun D., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de yaşayan ve tatil için memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen 65 yaşındaki Dursun D., eşiyle birlikte bulunduğu Kayabaşı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde vücuduna kene tutunduğunu fark etti.

Kenenin, Dursun D.'nin eşi tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

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FENALAŞTI, HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra sağlık sorunları yaşamaya başlayan Dursun D., önce Derebucak Devlet Hastanesi'ne, ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Durumunun ağırlaşması üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan değerlendirmelerin ardından Dursun D., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Dursun D., hayatını kaybetti.

Ailesine teslim edilen cenaze, doğup büyüdüğü Kayabaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

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