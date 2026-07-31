Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Portekizli yıldız Rafael Leao'nun transferinde karşı karşıya gelirken kulübü Milan ve oyuncunun tercihi netleşti.

ALİ NACİ KÜÇÜK - İtalya'da Rafael Leao'da Türk derbisi yaşanıyor. İlk olarak sarı kırmızılıların gündemine gelen ve transferin bitirici ismi George Gardi'nin yetkilendirildiği Milan'ın hücum oyuncusu için Fenerbahçe de devredeydi. Sarı kırmızılılar kiralama formülüyle oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Leao da Şampiyonlar Ligi faktörü ve son yıllarda elde ettiği başarıları sebebiyle Galatasaray'ın teklifine daha sıcak bakıyor. Ancak Fenerbahçe de transfere çok uzak değil.

Rafael Leao

YENİ ADRES TÜRKİYE

Kulüpler bazındaki görüşmelerde sarı lacivertliler önde. Çünkü şampiyonluğa kilitlenen ve gözünü karartan Fenerbahçe, Leao'yu bonservisiyle almaya çalışıyor ve bu da Milan'ın öncelikli hedefi. O sebeple kulüp bazlı görüşmeler ve pazarlıklar devam ediyor. Son gelinen noktaya göre ise her ne kadar İngiliz kulüpleri de devrede olsa da Portekizli oyuncunun yeni adresi Türkiye olmaya yakın. Burada oyuncudan ziyade Milan'ın tercihi transferde belirleyici olacak.

FENERBAHÇE'YE DAHA YAKIN

İtalyan ekibinin satış listesine koyduğu Rafael Leao, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Aslan'a daha yakın görünse de kulübü Milan, bonservisiyle almaya çalışan Kanarya'ya olumlu bakıyor.

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