Samsun’un İlkadım ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile tır çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3’ü sağlıkçı 6 kişi yaralandı.

Gece saat 01.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara yolu Toybelen Sanayi Kavşağı’nda Mehmet Emin P. yönetimindeki tır ile Hasan E. idaresindeki Samsun Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi’ne ait hasta taşıyan ambulans çarpıştı.

Samsun'da hasta taşıyan ambulans ile tır çarpıştı! Yaralılar var

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada tır sürücüsü Mehmet Emin P., ambulans sürücüsü Hasan E., görevli 2 sağlık personeli ile ambulansta bulunan hasta ve hasta yakını yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Samsun'da hasta taşıyan ambulans ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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