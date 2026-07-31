ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından kafaları karıştıran açıklamalar geldi. Filistin İslami Cihad Hareketi anlaşma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, Hamas ise İsrail'in anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde kendilerinin de direnişin silahı bırakmasına ilişkin taslak konusunda "hiçbir adım atmayacaklarını" duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından "Barış Kurulu" bünyesinde yürütülen görüşmeler sonucunda Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlanması konusunda bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini belirten Trump, arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye’ye de sürece katkılarından dolayı teşekkür etti.

İSLAMİ CİHAD HAREKETİ'NDEN KAFALARI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Bu kritik gelişmenin ardından ise kafaları karıştıran bir açıklama geldi. İslami Cihad Hareketi Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplar ile İsrail arasında varıldığı duyurulan anlaşma haberlerinin hassas ve doğru olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Medyada, Filistinli gruplar ile düşman İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler doğru değildir. Mevcut haliyle buna çekince koyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HAMAS İSE İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad da Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki müzakere ve anlaşma taslağına ilişkin konuştu. Hamas'ın "Filistin halkının haklarını korumaya yönelik milli hedeflerine bağlı kalmayı sürdürdüğünü" vurgulayan Hamad, "İşgal güçleri (İsrail) anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe, direnişin (Hamas) silah bırakması hakkında hiçbir adım atmayacağız." dedi.

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