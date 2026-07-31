Bir kadın, nikahına dakikalar kala kayınpederinden geldiği öne sürülen mesajı paylaştı. Mesajda kayınpeder takılacak altınların kuyumcudan kiralandığını ve nikahın ardından geri verileceğini geline iletirken, söz konusu ekran görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada her gün paylaşılan enteresan görüntülere bir yenisi daha eklendi.

NİKAHA 15 DAKİKA KALA GÖNDERİLDİ

Son olarak bir kadın, nikahına 15 dakika kala kayınpederinden geldiği iddia edilen mesajı paylaştı. Sosyal medyanın gündemine oturan mesajda, takılacak altınların kuyumcudan kiralandığı ve nikahın ardından geri verileceği belirtildi.

Nikaha 15 dakika kala geline kayınpederinden şoke eden mesaj!

Kayınpederden geldiği öne sürülen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Kızım altınları kuyumcudan kiraladık, oğlum çekinmiş sana söyleyememiş. Hepsi nikahtan sonra geri iade edilecek, sen de bir şey demezsin diye düşündük ailecek."

Sosyal medyada gündem olan söz konusu ekran görüntüsü, düğün ve nikah törenlerinde takı konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası