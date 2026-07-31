Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun mesai harcıyor. Termal kamera ile havadan görüntülenen alevlerin ortasında sıcaklığın 441 dereceye ulaştığı görüldü.

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi yakınlarında dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yangının sıcaklığı termal kamerada! 441 derece ölçüldü

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi sebebiyle ekipler zor anlar yaşarken, alevlerin önünün kesilmesi için yürütülen çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Yangının sıcaklığı termal kamerada! 441 derece ölçüldü

441 DERECE!

Geceyi aydınlatan alevler drone ile havadan görüntülenirken, termal kamerayla yapılan ölçümlerde ise sıcaklıklar dikkat çekti. Alevlerin kalbinde sıcaklığın 441 dereceyi gördüğü tespit edildi.

Yangının sıcaklığı termal kamerada! 441 derece ölçüldü

AYDIN VALİSİ DE BÖLGEDE

Öte yandan Aydın Valisi Osman Varol ve Çine Kaymakamı Ali Erdoğan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Varol, sahada yoğun bir mücadelenin sürdüğünü söyleyerek tüm kurum ve kuruluşların büyük bir özveriyle çalıştığını aktardı. Varol sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık 500 kişi yangını öncelikle kontrol altına almaya, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya gayret ediyor. Özellikle gün boyu esen yoğun rüzgarın etkisiyle yangının alanı genişledi. Hem rüzgarın azalması hem de arkadaşlarımızın sahada aldığı tedbirlerle belirli noktalar dışında sakin görünüyor. Meteorolojiden aldığımız verilere göre sabaha hatta yarın öğlen saatlerine kadar rüzgarın hızı iyice düşecek."

"SAHADA BÜYÜK BİR MÜCADELE VAR"

Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahalenin aynı şekilde yoğun olarak devam edeceğini belirten Varol, "Vatandaşlarımızla ilgili bütün tedbirleri aldık. Birtakım yerleşim yerlerimizi tedbiren tahliye ettik. Sahada büyük bir mücadele var." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası