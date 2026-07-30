Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışma koltuğuna oturan Bilge Doğan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Genç yarışmacının yaşı, eğitim hayatı ve kariyer yolculuğuna ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Var Mısın Yok Musun Bilge kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da yarışan Bilge Doğan, programda anlattığı hikayesiyle öne çıkan isimlerden biri oldu. Yarışmanın ardından izleyiciler, "Bilge Doğan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?" sorularının cevabını araştırmaya başladı.

VAR MISIN YOK MUSUN BİLGE KİMDİR?

Bilge Doğan, 3 Nisan 2008 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarına ilgi duyan Bilge, ilkokul yıllarında geçirdiği ağır hastalık nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gördü.

Lise yıllarında kamera önüyle tanışan Bilge Doğan, çeşitli dizi ve film projelerinde dublör olarak görev aldı. Aynı zamanda antrenörlük yaparak ve özel dersler vererek spor kariyerini sürdüren Bilge, üniversitede Beden Eğitimi Öğretmenliği eğitimi alıyor. Oyunculuk ve dublörlük alanında kendisini geliştirmeyi hedefleyen genç yarışmacı, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmayı ve oyunculuk hayaline bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Var Mısın Yok Musun Bilge kimdir, kaç yaşında ve nereli?

VAR MISIN YOK MUSUN BİLGE KAÇ YAŞINDA?

3 Nisan 2008 doğumlu olan Bilge Doğan, 2026 yılı itibarıyla 18 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan genç yarışmacı, spor ve sanat alanındaki çalışmalarını bir arada sürdürüyor.

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