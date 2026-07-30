31 Temmuz BİM aktüel ürünler satışa çıkıyor! BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM'in 31 Temmuz 2026 Cuma gününe özel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Temmuz ayının son kampanyasında giyim ürünlerinden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok indirimli ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.
31 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak BİM aktüel ürünleri belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken BİM'de tekstil, mutfak, ev ve kişisel bakım kategorilerinde birçok yeni ürün tüketicilerle buluşacak. İşte 31 Temmuz 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsatlar...
31 TEMMUZ 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Viskon Keten Şort Kadın S/M, L/XL 299 TL
Viskon Keten Şort Erkek S/M, L/XL 299 TL
Çift Kişilik Pike Set 469 TL
Masa Örtüsü 140x210 cm 209 TL
Masa Örtüsü 140x180 cm 279 TL
Su Emici Paspas 58x38 cm 129 TL
Hasır Şapka ve Çanta Set Çocuk 249 TL
Micro Kep 129 TL
Fermuarlı Kep 149 TL
Ören Bayan Aplikeli Şapka 189 TL
Kot Şapka 189 TL
Havlu Saç Bonesi 75 TL
Mutfak Halısı 60x100 cm + 45x60 cm 2'li 169 TL
Ören Bayan File Bere Kadın 169 TL
Pasta/Börek Taşıma Kabı 159 TL
Hamur Leğeni 175 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 55 TL
Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 33 TL
Vakumlu Ahşap Kapaklı Renkli Baharatlık 225 ml 52 TL
Mutfak Seti 9 Parça 229 TL
Dondurma Şekilli Pipetli Bardak 400 ml 349 TL
Renkli Silikon Buz Kalıbı Çeşitleri 249 TL
3'lü Şekilli Buzluk 7x12,5 cm 59 TL
Buzluk Çeşitleri 39 TL
Kapaklı Mega Kase 8,5 L 129 TL
Badya Seti 3'lü 79 TL
Cam Kupa 6'lı 200 cc 199 TL
Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 0,3 L 16 TL
Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 2 L 99 TL
Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 3 L 119 TL
Meyve Bıçağı 8'li 119 TL
Mutfak Makası 59 TL
Temperli Fırın Kabı26 cm 239 TL
BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR?
Tefal Simplicity Krep Tava 25 cm 699 TL
Tefal Simplicity Tava 24 cm 649 TL
Tefal Simplicity Tava 32 cm 899 TL
English Home Çelik Servis Gereçleri 149 TL
Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 3'lü ~350 cc 99 TL
Paşabahçe Echo Su Bardağı 3'lü 260 cc 79 TL
Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı 135 cc 8 cm 189 TL
Cam Ayıcık Şekilli Kapaklı Pipetli Bardak 470 ml 179 TL
Gold Rimli Pasta Tabağı 4'lü 21 cm 349 TL
Gold Rimli Meyvelik 30 cm 189 TL
Gold Rimli Kase 16 cm 69 TL