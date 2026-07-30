BİM'in 31 Temmuz 2026 Cuma gününe özel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Temmuz ayının son kampanyasında giyim ürünlerinden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok indirimli ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

31 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak BİM aktüel ürünleri belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken BİM'de tekstil, mutfak, ev ve kişisel bakım kategorilerinde birçok yeni ürün tüketicilerle buluşacak. İşte 31 Temmuz 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsatlar...

31 Temmuz BİM aktüel ürünler satışa çıkıyor! BİMe hangi ürünler geliyor?

31 TEMMUZ 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Viskon Keten Şort Kadın S/M, L/XL 299 TL

Viskon Keten Şort Erkek S/M, L/XL 299 TL

Çift Kişilik Pike Set 469 TL

Masa Örtüsü 140x210 cm 209 TL

Masa Örtüsü 140x180 cm 279 TL

Su Emici Paspas 58x38 cm 129 TL

Hasır Şapka ve Çanta Set Çocuk 249 TL

Micro Kep 129 TL

Fermuarlı Kep 149 TL

Ören Bayan Aplikeli Şapka 189 TL

Kot Şapka 189 TL

Havlu Saç Bonesi 75 TL

Mutfak Halısı 60x100 cm + 45x60 cm 2'li 169 TL

Ören Bayan File Bere Kadın 169 TL

31 Temmuz BİM aktüel ürünler satışa çıkıyor! BİMe hangi ürünler geliyor?

Pasta/Börek Taşıma Kabı 159 TL

Hamur Leğeni 175 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 55 TL

Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 33 TL

Vakumlu Ahşap Kapaklı Renkli Baharatlık 225 ml 52 TL

Mutfak Seti 9 Parça 229 TL

Dondurma Şekilli Pipetli Bardak 400 ml 349 TL

Renkli Silikon Buz Kalıbı Çeşitleri 249 TL

3'lü Şekilli Buzluk 7x12,5 cm 59 TL

Buzluk Çeşitleri 39 TL

Kapaklı Mega Kase 8,5 L 129 TL

Badya Seti 3'lü 79 TL

Cam Kupa 6'lı 200 cc 199 TL

Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 0,3 L 16 TL

Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 2 L 99 TL

Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı 3 L 119 TL

Meyve Bıçağı 8'li 119 TL

Mutfak Makası 59 TL

Temperli Fırın Kabı26 cm 239 TL

31 Temmuz BİM aktüel ürünler satışa çıkıyor! BİMe hangi ürünler geliyor?

BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR?

Tefal Simplicity Krep Tava 25 cm 699 TL

Tefal Simplicity Tava 24 cm 649 TL

Tefal Simplicity Tava 32 cm 899 TL

English Home Çelik Servis Gereçleri 149 TL

Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 3'lü ~350 cc 99 TL

Paşabahçe Echo Su Bardağı 3'lü 260 cc 79 TL

Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı 135 cc 8 cm 189 TL

Cam Ayıcık Şekilli Kapaklı Pipetli Bardak 470 ml 179 TL

Gold Rimli Pasta Tabağı 4'lü 21 cm 349 TL

Gold Rimli Meyvelik 30 cm 189 TL

Gold Rimli Kase 16 cm 69 TL

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