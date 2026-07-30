MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın 37 yaşında hayatını kaybetmesi, gastronomi camiası ve sevenlerini hüzne boğdu. Genç şef için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Ardından naaşı, defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı. Cenaze töreninde acılı annenin "Melek oldu yavrum. Ona söz verdim. Maya'sına (kızı) bakacağım" feryadı yürekleri dağladı. Mehmet Şef, Eren Kaşıkçı’nın acılı annesini teselli etmeye çalıştı.

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda sergilediği performansla öne çıkan Eren Kaşıkçı, finale kadar yükselerek şampiyonluğa ulaştı. Yarışma boyunca hazırladığı tabaklar ve jüri üyelerinden aldığı olumlu değerlendirmelerle adından söz ettiren Kaşıkçı, yarışmanın ardından da gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü.

Eren Kaşıkçı'nın cenazesinde yürek yakan feryat! Acılı anneyi Mehmet şef teselli etti

"Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan Kaşıkçı, restoran projeleri ve sektördeki çalışmalarıyla meslek hayatına devam ederken, yardımsever kişiliği ve mütevazı tavrıyla da geniş bir kesimin takdirini kazandı.

Eren Kaşıkçı'nın cenazesinde yürek yakan feryat! Acılı anneyi Mehmet şef teselli etti

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kaşıkçı'nın 29 Temmuz'da İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos'taki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. İlk değerlendirmelerde kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunun ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Eren Kaşıkçı'nın cenazesinde yürek yakan feryat! Acılı anneyi Mehmet şef teselli etti

DUYGU DOLU VEDA…

Acı haberin ardından bugün İstanbul'da Kaşıkçı için cenaze töreni düzenlendi. Ailesinin paylaştığı programa göre tören, Yenidoğan Cemevi'nde yakınları, dostları ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

NAAŞI MEMLEKETİNE UĞURLANDI

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaşıkçı'nın naaşı, toprağa verilmek üzere Tokat'a uğurlandı. Genç yaşta hayatını kaybeden şef için düzenlenen törende duygusal anlar yaşanırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Eren Kaşıkçı'nın babası

Kaşıkçı'nın vefatının ardından MasterChef Türkiye jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile yarışmanın farklı sezonlarında yer alan birçok eski yarışmacı, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

Eren Kaşıkçı'nın annesi

ANNESİ FENALAŞTI

Cenaze töreninde oğluna veda eden anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Babanın evlada acı vedası da yürekleri burktu. Törende Eren Kaşıkçı’nın eşi Ecem Kaşıkçı da zor anlar yaşadı.

Acılı anne ayakta durmakta güçlük çekti

"SÖZ VERDİM YAVRUMA, MAYA'SINA BAKACAĞIM"

“Melek oldu yavrum benim melek oldu. Uyuyor yavrum. Benim yavrum gitti. Tamam yavruma söz verdim. Maya’sına (kızı) bakacağım onun…” diye feryat eden Eren Kaşıkçıoğlu'nun annesini şef Mehmet Yalçınkaya teselli etmeye çalıştı.

Mehmet Şef teselli etmeye çalıştı

SOMER SİVRİOĞLU DA CENAZEDEYDİ

Kaşıkçı’yı son yolculuğunda yalnız bırakmayan isimlerden biri de MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu oldu.

Somer Sivrioğlu

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