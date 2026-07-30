Kaydet

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz Çarşamba günü zirai alanda başlayıp şiddetli rüzgarla ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken, bölgedeki hayvanları kurtarmak için de zamanla yarışılıyor. Alevlerin tehdit ettiği bir keçiyi sırtına alıp koşar adımlarla güvenli bölgeye taşıyan bir vatandaşın canını hiçe saydığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası