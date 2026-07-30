Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Eylül seçimlerinde iktidara gelmesi beklenen Rusya yanlısı AfD'li eyalet hükümetlerinin NATO sevkiyatlarını engellemesini önlemek amacıyla yerel yönetimleri bypass edecek yasal kılıflar üzerinde çalışmaya başladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Eylül seçimlerinde doğu eyaletlerinde iktidara gelmesi beklenen Rusya yanlısı aşırı sağcı AfD partisine karşı gizli bir kriz planı hazırlıyor.

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesinin Die Welt ile yürüttüğü araştırmaya göre Berlin yönetimi, muhtemel bir Rusya saldırısında NATO birliklerinin hareketini bürokratik sabotajlarla engellemesinden endişe edilen AfD'li eyalet hükümetlerini devre dışı bırakacak hukuki ve idari mekanizmaları devreye sokacak.

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"NATO'NUN KAVŞAĞI" İÇERİDEN TEHDİT ALTINDA

Almanya, Rusya sınırına uzanan kritik lojistik hatların merkezi olması sebebiyle ittifak içinde "NATO'nun kavşağı" olarak tasvir edilmekte. Ancak İngiliz basınında yer alan habere göre Kremlin, NATO'yu doğrudan askeri sahada yenmek yerine, ittifakın lojistik omurgasını oluşturan Almanya'daki siyasi çatlakları derinleştirme stratejisi izliyor.

Eylül ayında yapılması planlanan bölgesel seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde tek başına iktidara gelme ihtimali, Berlin ve NATO karargahında alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Eyalet hükümetlerinin polis, iç güvenlik, ulaşım ve altyapı izinleri üzerindeki yetkilerini kullanacak olan Kremlin yanlısı yerel yönetimlerin bürokratik engeller, askeri konvoylara yol vermeme veya izin süreçlerini yavaşlatma gibi yöntemlerle NATO'nun doğu kanadına sevkiyatını sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

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EYALET YETKİLERİNİ GEÇERSİZ KILACAK GİZLİ MEKANİZMA

Başbakan Friedrich Merz ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin, anayasal eyalet özerkliğini ihlal etmeden isyankar eyalet hükümetlerini bypass edecek yasal kılıflar üzerinde çalıştığı ileri sürüldü. Saksonya-Anhalt Eyalet Parlamentosu İçişleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Tobias Krull ve Hristiyan Demokrat Partili (CDU) milletvekili Roderich Kiesewetter de hazırlanan gizli planları doğruladı.

Geliştirilen plana göre birlik hareketlerini engelleyen eyaletlerin yetkileri kriz anında merkezden alınarak geçersiz kılınacak.

Komşu eyaletlerin kolluk kuvvetleri ve uzman personeli, kilit altyapı tesisleri ile istihbarat ağlarının güvenliğini devralacak.

AfD'li eyalet hükümetleri, güvenlik riskleri nedeniyle kritik NATO istihbarat paylaşımı ve brifinglerinin dışında tutulacak.

İngiliz basınına konuşan diplomatik kaynaklar, "Putin için NATO’yu askeri olarak yenmek öncelikli hedef değil. Ancak ittifakın içindeki siyasi çatlakları bulup derinleştirebilirse, bu NATO'yu parçalamanın en kısa yoludur." dedi.

ANAYASAL ENGEL: BÜTÇE VE ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK ÇIKMAZI

Berlin'in hazırladığı bu olağanüstü planın önündeki en büyük engel ise Alman Anayasası. Federal hükümetin askeri lojistiği tamamen üstlenebilmesi için parlamentoda bir "gerginlik/kriz durumu" (Spannungsfall) ilan etmesi gerekiyor. Ancak bunun için Federal Meclis'te (Bundestag) üçte iki çoğunluk şart.

Anketlerde birinci sırada yer alan ana muhalefet AfD ve sol popülist partilerin varlığı, Merz koalisyonunun bu çoğunluğu sağlamasını imkansız kılıyor. NATO kurallarının da ittifakın üye ülkelerin iç politikasına müdahalesini yasaklaması nedeniyle, Berlin yönetimi barış zamanı mevzuatını anayasal bir krize yol açmadan aşmanın yollarını arıyor.

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