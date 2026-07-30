Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle karşıladı. Liderler görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında insanlık suçu işlediğini belirten Erdoğan, 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı ve Lübnan'a askeri desteğin süreceğini açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Lübnan'a askeri desteğimiz sürecek

GÖRKEMLİ KARŞILAMADA 21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avn'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Avn'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı. Joseph Avn, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avn, merdivenlerde Türk ve Lübnan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Lübnan'a askeri desteğimiz sürecek

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER

Daha sonra ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Avn, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları;

LÜBNAN’IN EGEMENLİĞİ TEMİN EDİLMELİ

“Lübnan’ın egemenliği temin edilmeli. Türkiye, Lübnan’ın egemenliğinden yana. Lübnan’ın güneyinde konuşlu BM gücü UNIFIL’in görev süresinin tamamlanması önemli. Bölgede güvenliğin desteklenmesi için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri’ne desteğimiz de sürecek.

LÜBNAN KARDEŞ BİR ÜLKE

Lübnan kardeş bir ülke. Orta Doğu’da istikrardan en fazla Lübnan yarar görecek. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının başladığı günden bu yana 4 binden fazla kardeşimiz hayatını kaybetti.

Türkiye, ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail’in işlediği insanlık suçlarını gündemde tuttuk. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan için ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtmek isterim.

TÜRKİYE BÖLGEDEKİ GİRİŞİMLERDE YER ALMAK İSTİYOR

Lübnan’ın güneyinde konuşlu BM gücü UNIFIL’in görev süresinin tamamlanması önemli. Bölgede güvenliğin desteklenmesi için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri’ne desteğimiz de sürecek. Cumhurbaşkanı Sayın Avn’a ziyareti için tekrar teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Lübnan'a askeri desteğimiz sürecek

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Basın toplantısında konuşan konuk Cumhurbaşkanı Avn ise sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek başladı. Avn, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir. Lübnan'daki istikrar sadece Lübnan'ı ilgilendirmemektedir. Bu ziyaretim Türkiye-Lübnan ilişkileri için çok önemli. Son olarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na Lübnan'ın yanında olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.

Lübnan ordusuna karşı Türkiye'nin desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. UNIFIL içerisinde Türkiye'nin rolü çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı beni sıcak karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Türkiye-Lübnan dostluğu yaşasın.

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