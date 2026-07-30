Suffolk bölgesindeki Dunwich Heath’te başlayan şiddetli orman yangını, İngiltere’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3’ünü sağlayan Sizewell B Nükleer Santrali’ne sadece 3 mil (yaklaşık 4,8 km) mesafeye kadar yaklaştı. Rüzgarın yön değiştirme riski sebebiyle santralin reaktör kapatma protokolleri ve acil durum planları alarm seviyesine çıkarıldı.

Alevlerin yayılması üzerine bölgeye 120’den fazla itfaiyeci, komşu eyaletlerden destek ekipleri ve su tankerli yerel çiftçiler sevk edildi. Tesisin işletmecisi Fransız enerji devi EDF, mevcut rüzgar yönünün yangını santralden uzağa, kıyı şeridine doğru sürüklediğini ve şu an için doğrudan bir temas riski bulunmadığını bildirdi. Ancak nükleer güvenlik uzmanları, akşam saatlerinde rüzgarın güneybatıya dönmesiyle tablonun hızla kötüleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sektör yetkilileri, dumanın santrale ulaşması halinde dışarıdan hava çeken birincil güvenlik sistemi HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) filtrelerinin tıkanma tehlikesi bulunduğunu açıklado. Kritik soğutma, bilgisayar ve kontrol sistemlerinin iklimlendirmesini sağlayan bu yapının zarar görmesi durumunda Sizewell B, nükleer emniyet protokolleri gereği elektrik üretimini tamamen durdurarak reaktörleri kapatmak zorunda kalacak.

YÜZLERCE EV TAHLİYE EDİLDİ, YANGIN İKİ GÜN DAHA SÜREBİLİR

Suffolk İtfaiye ve Kurtarma Servisi, yangının boyutunun yarım gün içinde 10 katına çıkarak yaklaşık 250 akrelik bir alanı kapladığını ve müdahalenin en az iki gün daha süreceğini duyurdu. Sıcaklığın ve rüzgar hızının artmasıyla kontrol altına alınması güçleşen alevler nedeniyle yakındaki tatil kampları ve karavan alanları boşaltıldı, 200'den fazla kişi gece boyunca güvenli köylere ve acil durum merkezlerine tahliye edildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirterek itfaiye ekiplerine gereken tüm devlet imkanlarının seferber edildiğini açıkladı. Muhalefet ve çevre örgütleri ise aşırı sıcaklar sebebiyle ülke genelinde kontrol edilemeyen yangınlara karşı hükümeti acil olarak kabine kriz komitesini toplamaya çağırdı.