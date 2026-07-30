Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde'ye AS Roma ve Crystal Palace'ın talip olduğu, iki kulübün de resmi teklif hazırlığı yaptığı ileri sürüldü.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'ye Avrupa'dan ilgi artıyor.

İKİ KULÜP DE OYUNCUYLA TEMASTA

TRT Spor'un haberine göre; AS Roma ve Crystal Palace, 25 yaşındaki Hollandalı savunmacıyı transfer etmek istediklerini oyuncu tarafına resmen bildirdi. İki kulübün de yakın zamanda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor.

İSPANYA VE FRANSA'DA DA TALİPLERİ VAR

İspanya ve Fransa'dan üst düzey kulüplerin de Oosterwolde ile ciddi şekilde ilgilendiği ancak Hollandalı futbolcunun önceliğinin La Liga veya Ligue 1 olmadığı kaydedildi.

Jayden Oosterwolde

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Avrupa ekiplerinin ilgisini çeken başarılı savunmacı için Fenerbahçe yönetiminin bonservis beklentisi daha önce çıkan haberlerde 25 milyon avro olarak yer almıştı.

FENERBAHÇE'DE 111 MAÇA ÇIKTI

Ocak 2023'te 6 milyon avro bonservis bedeliyle Parma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki Hollandalı savunmacı, sarı lacivertli formasıyla çıktığı 111 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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