UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Inter Turku deplasmanına çıkacak Başakşehir, tur bileti için sahaya hazırlanıyor. Inter Turku-Başakşehir maçı yayın saati, kanalı ve canlı izleme bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, deplasmanda kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı hedeflerken, futbolseverler de mücadelenin yayın bilgilerini araştırıyor.

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında oynanacak Inter Turku-Başakşehir karşılaşması 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 19.00'da TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.

Inter Turku-Başakşehir maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu)

İlk karşılaşmada İstanbul'da 1-1 berabere kalan iki ekip, rövanşta tur için mücadele edecek. Normal sürede galip gelen takım adını UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'na yazdıracak. Karşılaşmanın yine eşitlikle sona ermesi halinde önce uzatma bölümü oynanacak, eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belli olacak.

Inter Turku-Başakşehir maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu)

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Inter Turku-Başakşehir mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital yayın platformları üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

Başakşehir, UEFA organizasyonlarında 70. Avrupa maçına çıkmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertliler bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 69 karşılaşmada 26 galibiyet, 18 beraberlik ve 25 mağlubiyet aldı. Özellikle UEFA Konferans Ligi'nde elde ettiği başarılı performansla dikkat çeken İstanbul temsilcisi, organizasyonda daha önce iki kez son 16 turuna kadar yükselmeyi başarmıştı.

Inter Turku-Başakşehir maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu)

BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

İstanbul Başakşehir'in UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner

Inter Turku-Başakşehir maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu)

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullaev, Berkay Özcan, Umut Güneş, Güven Atalay

Forvet: Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

Haberle İlgili Daha Fazlası