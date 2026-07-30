Portekizli yıldız Rafael Leao için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, sürpriz bir hamle yaparak Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu da gündemine aldı.

İtalya'ya Milan'ın yıldızı Leao'nun transferi için giden sarı-lacivertliler, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu da listeye aldı.

Inter ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan ve halihazırda İtalyan ekibiyle kontrat yenilemeyen 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun transfer durumu araştırılıyor.

ÇALHANOĞLU'NDAN YEŞİL IŞIK

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan milli yıldız, Fenerbahçe'de oynamaya da olumlu yaklaşıyor. Daha önce Fenerbahçe'deki seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesinde olan Hakan Çalhanoğlu, sarı lacivertli takıma 'evet' demişti.

Hakan Çalhanoğlu

YERLİ ROTASYONU İÇİN ÖNEMLİ

Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak 10+4'lük yabancı kuralını göz önünde bulunduran ve yerli rotasyonunu güçlendirmek zorunda olan Fenerbahçe yönetimi, Hakan Çalhanoğlu planını masada tutuyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'dan da bu transfer için görüş ve rapor isteneceği ifade edildi.

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