Premier Lig'in yeni takımlarından Hull City sezon öncesinde Türk medyasıyla bir araya geldi. Hull City Başkanı Acun Ilıcalı; Premier Lig hedefleri, transfer çalışmaları ve takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısına Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, teknik direktör Sergej Jakirovic ve futbolcular Oli McBurnie ve Lewie Coyle katıldı.

Ilıcalı, Hull City'de yaptıklarının Türkiye için bir model oluşturması gibi hedefi olmadığı kaydederek, "Böyle bir misyon hissetmiyorum. Kendimi futbol için inanılmaz bir pozisyonda konumlandırmıyorum. 'Ben böyle bir şey yaptım, bunu Türkiye'de uygulayalım' diyemem. Benim yaptığımı yapın başarılı olursunuz demiyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE LİGİ'NİN YÜZDE 90'INA KAPALIYIZ"

Türkiye'den transfer yapmayı düşünmediğini aktaran Acun Ilıcalı, "Türkiye Ligi'nin yüzde 90'ına kapalıyız. Türkiye'deki maaşların çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Dört büyükler 5-6-7 milyon gibi seviyelere çıktı. Premier Lig için geçerli olan rakamlar değil bunlar. 6 milyon alan oyuncu sezonda 25-30 gol atan bir oyuncudur. O yüzden Türkiye bizim için cazip değil. Türkiye, Arabistan öncesi bir pozisyon aldı. 26 yaş üstü oyuncular için güzel bir alternatif oldu. Bizim Premier Lig'deki odağımız 22-23 yaş grubu. Bunların potansiyelleri bize gelmek istiyor. Bunların birçoğu Türkiye'ye gelmiyor. Belli bir yıldan sonra daha çok kazanmak isterlerse Türkiye'ye geliyorlar." diye konuştu.

ILICALI: "TÜRKİYE'DEKİ NEGATİFLİKLERDEN BİTTİM"

Geçen sezon herkesin kendilerinin Champions Lig'den düşeceğini beklediğini anlatan Ilıcalı, Türkiye'de negatif havanın çok yoğun olduğunu aktararak "Herkes kazandığımız parayı konuşuyor. 300 milyon avroya yakın para alacağız ama rakiplerimiz 1 milyar avro alacak. 7x24 çalışıyoruz. Geleceği bilemeyiz ama geçen sene Championship'ten kim düşer diye sorulduğunda 10 yorumcunun 9'u bizi düşecek takım olarak açıkladı. Bu sefer belki bu rakam 10'da 10. Geçen sene düşeceğimizi düşünüyorlardı Premier Lig'e çıktık. Bu sene de Premier Lig'den düşeceğimizi düşünüyorlar, belki bu sene üst sıra takımı oluruz. Biz güçlü bir aileyiz. İlk günden beri iyi bir aile olmak istedim. İyi bir aile olmak güzel insanlarla olacak bir şey. Önce doğru isimleri seçeceksin, bizim başarımızın sırrı bu. Benim yeteneğim insandan anlamam. Güzel insanları bir araya getirip başlarına güzel bir hoca getirdik. Soyunma odasında sorun istemiyoruz. Türkiye'deki negatifliklerden bittim. Buradan çıkınca havasız ortamdan çıkmış gibi oldum. Futbolumuz o durumda. O karamsar ve negatif ortamın değişmesi umarım mümkün olur. Allah'tan artık orada değilim. O karamsar ortamın değişmesi inşallah mümkün olur da biz de bir gün ülkemizdeki futbol ortamıyla ilgili daha pozitif konuşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ILICALI: "ÇOK ÖNEMLİ BİR YETENEĞİN PEŞİNDEYİZ"

Hull City taraftarlarına heyecan verici bir sürpriz yapacaklarını aktaran Ilıcalı şunları kaydetti:

"Transferde teknik direktörümüzün felsefesine göre hareket ediyoruz. Ciddi bir analiz ve transfer ekibimiz var. İlk önce hocamızla toplantı yapıp istediği oyuncu profilini tespit edip sonra taarruza başlıyoruz. Bu aslında Premier Lig'e çıktığımız gün başlayan bir taarruz. Hayalimizdeki oyuncuların yüzde 80'inin getireceğimizi düşünüyorum. Toplam 16 oyuncu getireceğiz. Eğer başarırsak hayalimizdeki kadroyu kuracağız. Çok önemli bir yeteneğin peşindeyiz. Ülkesini söylemeyim ama başarabilirsek çok enteresan bir oyuncuyu getirmek istiyoruz. Hocamız her zaman 'yıldız olan takımdır' der. Çok doğru bir felsefe olduğunu düşünüyorum. Farkı oluşturan ise oyuncudur. Takımın ruhuna uygun oyuncu da getirmek istiyoruz. Yakın zamanda bir sürpriz yapacağız. Bu isim bana heyecan verdi."

Acun Ilıcalı

Trabzonspor'un eski scout şefi Eren Mert'le çalışacaklarını anlatan Acun Ilıcalı, dedi.

Yunan kaleci Konstantinos Colakis'i takıma kazandıracaklarını aktaran Acun Ilıcalı, "Hocamız büyük tavır gösteriyor. Lige çok fazla bir süre kalmadı. Önümüzdeki hafta bizim açımızdan oyuncuların geleceği bir hafta olacak. 5-6 oyuncuyu hemen getirmek istiyoruz. Hocamıza sürpriz yapmak için bu akşam Konstantinos Colakis'i İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HEDEF ŞİMDİLİK LİGDE KALMAK"

Premier Lig şampiyonluğu hayali olup olmadığı ile ilgili bir soruya Acun Ilıcalı, "Hayat hikayemde en yukarıyı hayal ederek başarılı olmadım. Bütün hayat hikayem merdivenleri tek tek çıkmak. Hiçbir zaman en yukarıyı hayal etmedim. Muhabirken müdür olmayı istiyordum. Hep bir adım sonrasını hayal ettim. Bu takımı alınca ilk hedefim 10'da bitirmekti, sonra Premier Lig'e çıkmaktı. Şimdi ligde kalmak. Ligde kalırsak ilk 10, sonra da Avrupa'ya gitmek hedef olacak. Gittiğimiz yolun en uzağında duran hayal Premier Lig şampiyonluğu. Bu sene ligde kalırsak Brighton, Brentford gibi olabiliriz." diye cevap verdi.

Yapacakları 16 transferin profillerinden bahseden Ilıcalı şunları aktardı:

"16 oyuncunun ilk 11 oyuncusu olması gerekiyor. Hep beraber gelmeleri zor bir durum. Genç ve yüksek potansiyelli bir genç grup getireceğiz. Daha sonra genç ve kendini kabul ettirmiş ikinci bir grup getireceğiz. Tecrübeli ve Premier Lig'de kendisini kabul ettirmiş bir grup getireceğiz. Yine kendisini kabul ettirmiş ancak kendisini tekrar göstermek isteyen bir grup daha getireceğiz. Mendy'i getirmek istiyoruz. Çok çok büyük bir potansiyel olarak gözüküyor. Kalecimiz 23 yaşında, çok yüksek potansiyel. Az ödeyerek çok önemli yetenekleri getireceğiz. Araya da bir tane dünya yıldızı koyarak transferi tamamlamak istiyoruz."

"AMİR İLE DEVAM ETMEYECEĞİZ"

Geçen sezon Hull City'de kiralık oynayan Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic'i bu sezon takımda düşünmediklerini söyleyen Ilıcalı, "Geçen sene çok faydası oldu. İşine aşık bir oyuncu, Premier Lig'e çıkmamızda önemli rolü oldu. Transfer ekibi olarak Amir'in pozisyonuna Premier Lig tecrübesi olan ya da adından çok söz ettiren adaylarımız var. Önceliğimiz onlar. Amir mükemmel bir profesyonel, bizim Premier Lig'e çıkmamıza çok katkısı oldu." şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı

JAKİROVİC: "PREMİER LİG BAŞARISI TAKIMIN KALİTESİNE DE BAĞLI"

Premier Lig'in zor bir lig olduğunu söyleyen teknik direktör Sergej Jakirovic, "16 oyuncu getirme planımız var. Premier Lig başarısı takımın kalitesine de bağlı. Kaliteli oyuncuları kadromuza katarsak başarı şansımız artacaktır. Takım ruhu ve fedakarlığa çok önem veriyorum. Bir dönem transfer ambargosu vardı ama bundan iyi çıktığımızı düşünüyorum. İyi bir takım ruhu yakaladık. Premier Lig'de çok güçlü takımlar var ama bizim de mücadele edebileceğimiz çok takım var. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Zorlu bir yolculuk olacak. Doğru oyuncuları takıma kazandırmak çok önemli. Çok tanınmamış, kendini kanıtlamış oyuncular olmasalar da bu futbolcularla önemli başarılar elde edebiliriz. Maddi kaynakları doğru yere harcamamız ve bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futbol sahada 11'e 11 oynanıyor. Her zaman her şey olabilir. Çok çalışacağız ve bu performansı sahaya yansıtırsak en az 40 puan toplayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı'yla tanışmasının kariyerinde farklı bir yolculuğa sebep olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Futbolda her şey hızlı gelişiyor. Kayseri'ye gittiğimde herkes 'deli misin, niye oraya gidiyorsun' demişti. Kayserispor o zamanlar zor durumdaydı. Acun beyle tanışmasaydık kariyerim farklı gelişebilirdi. Tanıştık, süreç böyle gelişti ve Hull City'de başarılı olduk. Tek başıma değilim. Çok güçlü bir ekibim var. Televizyon yorumcuları yorumlarında 'Hull City küme düşecek' dedi ama biz başardık. Benim için film gibi bir yolculuk oldu." dedi.

COYLE: "HULL'DA DOĞAN BİRİ OLARAK AYRICA MUTLUYUM"

Hull Cityli oyuncu Lewie Coyle, Premier Lig'de oynayacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek "Uzun süredir hedefimiz olan bir başarıydı. Güzel bir ekibimiz var. Premier Lig'e çıktığımız için mutluyuz. Sezona hazırlanıyoruz. Premier Lig'e çıkmak çok büyük bir başarı ama özellikle Hull'da doğan, buranın yerlisi olduğum için ayrıca mutluyum. Hull City çok tutkulu insanların olduğu bir şehir. O yüzden çok mutluyum." diye konuştu.

Elde ettikleri başarının en önemli sebebinin takım ruhu olduğunu ifade eden Coyle, "Bu sene buna daha fazla ihtiyacımız olacak. Bunu yapmak Premier Lig'de çok önemli. Benim hiç Premier Lig tecrübem yok. Zor bir ortam, takım olarak hazır olmalıyız." dedi.

OLİ MCBURNİE: "BAŞKAN BANA BİR HEDEF KOYACAKTIR"

Acun Ilıcalı'ya bu sene kaç gol atacağına yönelik söz vermediğini söyleyen Oli McBurnie, "Bu sezon için başkanla bir şey konuşmadık ama belli sözler vermem gerekecek. Geçen sezon o golü atmam çok iyi oldu. Başkanla iyi bir ilişkimiz var. Eminim başkan bana bir hedef koyacaktır." şeklinde konuştu.

Geçen sezonki performansıyla milli takımdan davet beklediğini söyleyen McBurnie, "Milli takıma çağrılmayı hak ettiğimi düşünüyordum. Olmadığı için ciddi üzüldüm."ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının sonunda Hull City ile Corendon Airlines arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilendiği duyuruldu.



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