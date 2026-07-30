Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF)'nde bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler yaz okulu sınavlarına çevrildi. Yaokulu eğitimini tamamlayan öğrenciler, belirlenen tarihte sınava katılacak. Sınava girecek adayların oturumlara katılabilmesi için yanlarında bulundurması gereken en önemli belgelerden biri de sınav giriş belgesi olacak. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu sınav tarihleri temmuz ayının son günlerinde bir kez daha gündeme geldi. 2025-2026 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınav tarihleri haftalar önce yayımlanan takvimle duyurulmuştu. Oturumlar öncesi son kontrollerini yapan AÖF öğrencileri, sınav giriş belgelerinin paylaşılmasını bekliyor. Sınava girecek öğrenciler, sınav giriş belgesi ile hem sınava girecekleri okul bilgisini hem de salon/sıra no gibi bilgileri edinebilecekler. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav takvimi! AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı tarihi akademik takvimle belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri, sınav oturumuna 10-15 gün kala erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandıktan sonra sınav giriş belgesine https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden edinilebilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen sınavların sınav giriş belgeleri sınav tarihinden yaklaşık 7 ila 10 gün önce duyuruluyor. Bu nedenle AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerinin 15 Ağustos'a kadar erişime açılması bekleniyor.

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