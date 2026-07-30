MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın 37 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ilıcalı, kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşmesi beklenen Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın eğitim hayatına destek vereceklerini duyurdu.

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın 37 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos'taki evinde vefat eden Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ilk değerlendirmelerde kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

EREN KAŞIKÇI'NIN KIZINA EĞİTİM DESTEĞİ

Acı haberin ardından MasterChef Türkiye ailesinden peş peşe taziye mesajları gelirken, yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama da dikkat çekti. Ilıcalı, Eren Kaşıkçı'nın geride kalan ailesine destek olacaklarını belirterek, özellikle Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın eğitim hayatıyla yakından ilgileneceklerini duyurdu.

Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası Acun Ilıcalı'dan duygulandıran karar! “Bizzat ilgileneceğim”

YAVRUMUZUN GELECEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Katıldığı programda konuşan Acun Ilıcalı, Eren Kaşıkçı'yı sevgiyle anarak onun karakterine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaşıkçı'nın yarışma boyunca örnek kişiliğiyle öne çıktığını ifade eden Ilıcalı, ailesini yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

Ilıcalı açıklamasında, "Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Minik yavrusuyla ben bizzat ilgileneceğim. Ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli. Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası Acun Ilıcalı'dan duygulandıran karar! “Bizzat ilgileneceğim”

ÖLÜMÜNDE KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunun ardından netlik kazanacağı bildirildi. İlk değerlendirmelerde ise Kaşıkçı'nın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası Acun Ilıcalı'dan duygulandıran karar! “Bizzat ilgileneceğim”

İŞ ORTAĞINDAN AÇIKLAMA

Eren Kaşıkçı'nın iş ortağı Mikail Malkoçoğlu da genç şefin vefatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ölüm nedeninin henüz resmi olarak kesinleşmediğini belirten Malkoçoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk değerlendirmesinin kalp krizi ihtimali yönünde olduğunu söyledi.

Malkoçoğlu, "Kesin sonucu Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla öğreneceğiz. Ancak sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesi, Eren'in kalp krizi geçirmiş olabileceği yönünde" ifadelerini kullandı.

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