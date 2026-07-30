Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürürken ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Bordo-mavililerin Al Sadd ile oynayacağı mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve canlı izleme bilgilerini araştırıyor. Peki, Trabzonspor-Al Sadd maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını Avusturya'nın Schladming kentinde sürdüren Trabzonspor, kamp programındaki ikinci hazırlık maçında Katar temsilcisi Al Sadd ile karşı karşıya gelecek. İlk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a mağlup olan bordo-mavililer, yeni transferlerini bir kez daha sahaya çıkarırken gözler karşılaşmanın yayın bilgilerine çevrildi.

TRABZONSPOR-AL SADD MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Al Sadd arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 18.30'da (TSİ) başlayacak. Avusturya'daki Anif Stadyumu'nda oynanacak mücadele futbolseverler tarafından HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek. Bordo-mavililer, kampın ilk hazırlık maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olurken, Al Sadd karşısında yeni transferlerin performansı ve teknik ekibin tercihleri yakından takip edilecek.

Trabzonspor-Al Sadd maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Trabzonspor hazırlık maçı yayın bilgileri

TRABZONSPOR-AL SADD HAZIRLIK MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor-Al Sadd hazırlık karşılaşması HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca HT Spor'un yer aldığı dijital platformlar üzerinden de mücadele takip edilebilecek. Trabzonspor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçını ise 2 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da Udinese karşısında oynayacak. Bu karşılaşma da HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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