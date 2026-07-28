Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah haberlerini yalanlayarak transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Siyah beyazlılar, Mısırlı yıldızın menajerinin imaj hakkı talepleri nedeniyle transferin şimdilik rafa kalktığını belirtirken sürpriz bir iddia gündem oldu.

TRABZONSPOR VE SALAH İDDİASI

Beşiktaş'ın görüşmelerde sonuç alamadığı Mohamed Salah ile Trabzonspor'un anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü. Bordo mavililerin Mısırlı yıldız ile anlaşmaya yakın olduğu iddiası bir anda gündeme bomba gibi düşerken gerçek bambaşka çıktı.

DOĞAN İDDİALARI YALANLADI

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu iddiaların ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama geldi. Beyaz TV'ye konuşan Doğan, Salah transferiyle ilgili gündeme gelen haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Trabzonspor'dan Mohamed Salah açıklaması

İMAJ HAKLARI KRİZ ÇIKARDI

Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferi görüşmelerinde bu kez imaj hakları ve forma satışı gelirleri konusunda oyuncunun menajeri Ramy Abbas'ın yeni bir kriz çıkardığı ifade edilmişti.

Ramy Abbas, geçtiğimiz günlerde menajerlik ücretini 7,5 milyon avrodan 5 milyon avroya düşürmesine rağmen, imaj hakları ve forma satışından daha yüksek pay talep etti.

Siyah-beyazlı yönetim ise bu talebe sıcak bakmadı. Transfer komitesi, kulübün mali dengesini zorlayacağı gerekçesiyle imaj hakları ve forma satışından istenen paylar konusunda taviz vermeyerek Abbas'a net bir tavır sergiledi ve bu pürüz nedeniyle transfer görüşmeleri çıkmaza girdi.

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