FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası ticari haklarını Donald Trump’ın ailesine yakın sermaye gruplarına devretme planı futbol dünyasını ayağa kaldırdı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünya futbolunun en büyük ticari varlıkları olan Erkekler ve Kadınlar Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası’nın ticari haklarını özel yatırımcılara devretmeye hazırlanıyor. The Times’ın ulaştığı bilgilere göre FIFA, turnuvaları yönetecek yeni bir şirket kurarak bu yapının azınlık hisselerini milyarlarca dolar karşılığında sermaye gruplarına satmayı planlıyor. Donald Trump yönetimine yakın isimlerle yürütülen gizli görüşmeler, futbol dünyasında adeta "nükleer bomba" etkisi oluşturdu.

Infantino’ya milyarlarca dolarlık teklif! Dünya Kupasının hakları Trump ailesine geçiyor

MASADA TRUMP AİLESİ VAR: YATIRIMCI GRUBUNUN BAŞINDA JOSHUA KUSHNER YER ALIYOR

Finansal danışmanlığını JP Morgan’ın üstlendiği gizli projenin baş aktörleri arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın kardeşi Joshua Kushner bulunuyor.

Kushner’ın sahibi olduğu Thrive Capital şirketinin liderlik etmesi beklenen konsorsiyum, yeni şirketin yüzde 20 ila 30’luk hissesini satın almayı hedefliyor.

Plan kapsamında FIFA’ya üye 211 ülke federasyonuna da yaklaşık 20 milyon dolar değerinde hisse dağıtılması öngörülmekte. Sektör kaynakları, hisse dağıtımının FIFA Kongresi'nde plana yönelik muhalefeti azaltmayı ve onay sürecini kolaylaştırmayı hedeflediğini aktardı.

Infantino’ya milyarlarca dolarlık teklif! Dünya Kupasının hakları Trump ailesine geçiyor

INFANTİNO’YA YILLIK 64 MİLYON DOLAR MI? 'KOMİSER'LİK KOLTUĞU GÜNDEMDE

Projenin en çok tartışılan boyutunu ise Gianni Infantino’nun kişisel geleceği oluşturuyor. Hazırlanan taslağa göre Infantino, 2031 yılında FIFA’daki son başkanlık görev süresi dolduktan sonra kurulacak yeni şirketin genel müdürü ya da "komiseri" olarak atanacak.

Infantino’nun bu yeni pozisyonda, Amerikan Futbol Ligi (NFL) Komiseri Roger Goodell’ın kazandığı seviyede yıllık yaklaşık 64 milyon dolar maaş alabileceği de iddialar arasında yer aldı. Söz konusu rakam, Infantino’nun mevcut FIFA geliri ve ikramiyelerinin yaklaşık 10 katına denk geliyor. FIFA kanadı ise söz konusu iddiaların tartışılmadığını belirterek, kurumun şirket üzerindeki çoğunluk hissesini ve kontrolü her zaman elinde tutacağını ileri sürmekte.

Infantino’ya milyarlarca dolarlık teklif! Dünya Kupasının hakları Trump ailesine geçiyor

UEFA’DAN SERT TEPKİ: "FUTBOL SATILIK BİR TİCARİ VARLIK DEĞİLDİR"

Söz konusu gizli planın sızmasının ardından Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) yazılı açıklama yayımladı. Süreci asla kabul etmeyeceklerini bildiren UEFA yetkilileri, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu plan, futbolun yönetim kurumlarının asla aşmaması gereken bir sınırı aşmaktadır. Futbolun ruhu ve yönetimi, ticarete konu edilecek varlıklar değildir. Kimin mali kazanç elde edeceği konusunda sıfır şeffaflık varken futbolu satmak FIFA’nın görevi olamaz."

TURNUVA SAYISI VE TAKIM KAPASİTESİ ARTABİLİR

Özel yatırımcıların sisteme dahil olmasıyla birlikte, ticari kârı artırmak amacıyla Dünya Kupası’nın formatında radikal değişikliklere gidilmesinden endişe ediliyor. Turnuvadaki takım sayısının 64’e çıkarılması ya da organizasyonun dört yıl yerine iki yılda bir düzenlenmesi gibi seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

Ayrıca sermaye gruplarının ticari potansiyeli yüksek tutmak adına turnuvaları Körfez ülkelerine taşıma baskısı yapabileceği, bunun da Avrupa liglerinin takvimini ve futbolcuların sağlığını ağır biçimde riske atacağı öne sürüldü.

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