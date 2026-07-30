Malatya'da yol yapım çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde, deprem bölgesinde yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, iş makineleriyle yürütülen kazı çalışmaları esnasında göçük yaşandı.

2 İŞÇİ CAN VERDİ

Göçüğün meydana gelmesiyle birlikte bölgede çalışan 2 işçi toprağın altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, İtfaiye ve polis sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, göçük altında kalan işçilere ulaşabilmek için zamanla yarışırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Toprak altında kalan 2 işçi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak işçileri hayatını kaybettiği öğrenildi.

Projede çalışan diğer işçiler sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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