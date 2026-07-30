MasterChef şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, dün Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatılırken Kaşıkçı'nın son anlarında elini ilaçlarının bulunduğu komodine uzattığı anda vefat ettiği öğrenildi.

2021 yılındaki MasterChef yarışmasında şampiyon olan Eren Kaşıkçı’dan dünden beri haber alamayan yakınları, ekiplere haber verdi. Kaşıkçı'nın, tek başına yaşadığı evde cansız bedeni bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaşıkçı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Şef Eren Kaşıkçı'nın son anları kahretti! İlaçlarına uzanmak istemiş ama...

AİLESİ CENAZEYİ ALDI

37 yaşındaki MasterChef şampiyonunun cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Kaşıkçı'nın cenazesinin cemevine götürüleceği cenaze töreni bilgilerinin sonradan paylaşılacağı öğrenildi.

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EŞİ TATİLDEYMİŞ

Ünlü şefin neden ve nasıl öldüğü merak konusu olurken Emrullah Erdinç'in yayınında ilginç detaylar dile getirildi. Eşi ve kızının tatilde olduğu ve Kaşıkçı'ya ulaşamadıkları için ihbarda bulundukları öğrenildi.

Şef Eren Kaşıkçı'nın son anları kahretti! İlaçlarına uzanmak istemiş ama...

ELİYLE İLAÇLARINA UZANMIŞ

O anları aktaran Doğan Can, şu ifadeleri kullandı: "Öte yandan Kaşıkçı'nın yatağında bulunduğu ve elinin, başucunda bulunan komodinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde kaldığı öğrenildi. Tabi kalp krizi mi başka bir rahatsızlığı mı vardı bakılacak. Herhangi bir darp veya kesici ize, alkol veya uyuşturucu bulgusuna ilk etapta karşılaşılmamış. Bu manzaranın ardından olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı.''

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