Piyasalarda tüm gözler, Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak Fed kararına çevrildi. ABD'de açıklanacak faiz kararının piyasaları nasıl etkileyeceği merak konusu olurken İslam Memiş, "Mutlaka piyasalar dalgalanacak" dedi. Memiş gram altında da kısa ve uzun vadede beklentisini açıkladı.

Küresel piyasalarda çip üreten şirketlerin hisselerindeki satış baskısının derinleşmesi ve jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasıyla risk iştahı azalırken, gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Karar, Türkiye saatiyle saat 21.00'de açıklanacak, Fed Başkanı ise 21.30'da açıklama yapacak.

BEKLENTİLER, FAİZİN SABİT KALMASI YÖNÜNDE

Fed'in faiz kararı bugün piyasaların odağında bulunurken, bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Fed'in politika metninde ekonomik görünüme yönelik değerlendirmelerde belirgin bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek. Ayrıca basın toplantısında ileriye dönük yönlendirme yapmaktan uzak duran Fed Başkanı Kevin Warsh’un Fed görev grupları çalışmaları ve para politikası duruşuna yönelik aktaracağı bilgiler de yatırımcıların odağında bulunacak.

Saat 21.00'i işaret edip "Piyasalar dalgalanacak" dedi! İslam Memiş'ten gram altın tahmini

"PİYASALAR DALGALANACAK"

Fed kararı merakla beklenirken ekonomistlerin tahminleri de art arda geldi. A Haber'e konuşan Finans Analisti İslam Memiş, "Özellikle Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından mutlaka piyasalar dalgalanacak" dedi.

Ons altının 4 bin 45 dolar seviyesinde bulunduğunu söyleyen Memiş, fiyatların teknik olarak 4 bin-4 bin 200 dolar aralığında hareket ettiğini açıkladı.

Saat 21.00'i işaret edip "Piyasalar dalgalanacak" dedi! İslam Memiş'ten gram altın tahmini

"PETROL YÜKSELDİKÇE ENFLASYON KÖRÜKLENİYOR"

Memiş şu ifadeleri kullandı: "Petrol fiyatlarında bu hafta yüzde 10 civarında sert düşüşler görmüştük. Şu ana baktığımız zaman da yüzde 3,5 primle, yükselişle güne başladı. Petrol fiyatları yükseldikçe bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon tekrar körükleniyor ve tetikleniyor. Dolayısıyla burada Fed Başkanı'nın açıklamaları, enflasyon tarafında ne yapacaklar da enflasyonu düşürecekler, bu açıklama önemli olacak.

Saat 21.00'i işaret edip "Piyasalar dalgalanacak" dedi! İslam Memiş'ten gram altın tahmini

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altında 6.000-6.200 lira aralığında kısa vadede, 6.000-6.500 lira aralığını orta vadede yine takip ediyor olacağız. Gelen açıklamalar altın tarafındaki seyrin net bir şekilde olmasını gösterecek ama aşağı yönlü hareketlerde 3.950 dolar destek seviyesi, yukarı yönlü hareketlerde de 4.200 dolar seviyesi direnç seviyesi; bu bant aralığında bir dalgalanma bekliyoruz."

Saat 21.00'i işaret edip "Piyasalar dalgalanacak" dedi! İslam Memiş'ten gram altın tahmini

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