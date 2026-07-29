Küresel piyasalarda altının ons fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 4.010 dolara kadar geriledi ve son 1 haftanın dibini gördü. Ardından gelen alımlarla toparlanmaya çalışan ons, TSİ 06:00’da 4.032 dolardan fiyatlandı. Piyasa bugün 21.00’de açıklanacak FED kararına kilitlendi. Faiz artışı ihtimali düşük olsa da geleceğe yönelik ‘şahin’ beklentiler altını baskılıyor. Son olarak Commerzbank hedef fiyatını 4.800 dolardan 4.500 dolara çekmişti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatlarında temkinli görünüm devam ediyor. Dünkü işlemlerde ons altın %-1,17 değer kaybetti ve 4.028 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde ise ons fiyatı 4.010 dolara kadar geriledi ve son 1 haftanın en düşük seviyesini test etti. Ardından gelen tepki alımlarıyla ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.032 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı da 6.140 TL’den güne başladı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.155 TL’den gerçekleşti.

DİKKATLER FED’E ÇEVRİLDİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, ABD Merkez Bankasının bugün TSİ 21:00’de gelecek faiz kararı dikkatle bekleniyor. CME FEDWatch anketinde bu sabah itibarıyla “faiz sabit kalır” fiyatlaması %69,5 iken, faiz artışı bekleyenlerin oranı %30,5 olarak gerçekleşiyor. Anket sonuçları belirsizliğe işaret ederken, sarı metal de kritik karar öncesinde “bekle-gör” konumuna geçti. Bu arada ABD 2 yıllık tahvil faizinin 4.30’a yönelerek Şubat 2025’ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaşması da getirisi olmayan altın üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

PETROL İKİNCİ PLANDA

Petrol fiyatlarında geçen hafta test edilen 100 dolar seviyesinden keskin bir düşüş yaşandığını ve bunun da enflasyon endişelerini bir miktar azalttığını aktaran analistler “Ancak altın yatırımcısı, enerji piyasalarındaki günlük rahatlamadan ziyade FED’e odaklanmış görünüyor. Bugünkü kararda piyasa ağırlıklı olarak faizin sabit kalacağını düşünse de gelecek aylarda sıkılaşma riskini fiyatlamaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Altın 1 haftanın dibinden döndü! Piyasalar saat 21:00’e kilitlendi

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altın için 4.000 dolar hem teknik hem de psikolojik olarak önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Daha aşağıda ise 3.940 dolar desteğine dikkat çekiliyor. Yukarıda ise 4.200 dolar ilk önemli direnç olarak gösteriliyor.

HEDEF FİYATLAR AŞAĞI

Altınla ilgili raporlar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Commerzbank, 4.800 dolar olan yıl sonu ons altın tahminini 4.500 dolara revize etti. Enflasyon baskılarına ve FED’in faiz artışı riskine dikkat çeken banka analistleri, buna karşılık altın fiyatına piyasa beklentilerinin agresif olarak yansıdığını ve mevcut seviyelerinden toparlanma için bir alan olduğunu ileri sürdü. Enflasyon baskılarının azalması durumunda ise altının 2027'de ons başına 5.000 dolara ulaşma yolunun hâlâ açık olduğu belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası