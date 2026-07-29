Kayseri’de şarj olduğu sırada alev alan elektrikli SUV tarzı araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bomba gibi patladı. Olayda şans eseri kimseye bir şey olmazken, patlama anı bir vatandaşın cep telefonuyla anbean görüntülendi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde M.A.’ya ait elektrikli SUV tarzı araç şarj olduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı.

Kayseri’de yürekler ağza geldi! Elektrikli araç bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye görüntülendi

ARAÇ BOMBA GİBİ PATLADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında araç adeta bomba gibi patladı. Patlamada yaralanan olmazken, ekiplerin yangın battaniyesi ile müdahale ettiği yangın uzun süreli çalışmalar sonucu söndürüldü. Araçta geniş çaplı maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Kayseri’de yürekler ağza geldi! Elektrikli araç bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye görüntülendi

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan patlama anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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