ABD ordusu, Suudi Arabistan ordusu ile beraber Irak’taki İran destekli milis gruplara ait askeri hedefleri vurdu.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ordusu ile birlikte Irak’taki İran destekli milis gruplara ait askeri hedeflere yönelik hassas saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Hedef alınan milis grupların İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) talimatıyla ABD güçleri ile Suudi Arabistan’ın enerji altyapısını hedef aldığı belirtilerek, "ABD ve Suudi Arabistan savaş uçakları, son 72 saat içinde DMO tarafından yönlendirilen 30’dan fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısına güçlü bir cevap olarak, Irak’ın doğusundaki çok sayıda terörist lojistik altyapıyı ve silah tesisini vurdu" ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Dört balistik füze ile ABD üssüne saldırı! Bölgede yüksek alarm

"600’Ü AŞKIN SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR"

ABD güçlerine yönelik haksız saldırıların başarısızlıkla sonuçlandığı vurgulanan açıklamada, "Şubat ayından Nisan 2026’ya kadar, Irak’taki İran yanlısı terörist milisler tarafından ABD vatandaşlarına ve tesislerine yönelik 600’den fazla saldırı girişiminde bulunuldu" denildi.

Açıklamada, "DMO ve onun terörist vekilleri, ABD’nin daha fazla askeri misillemesine hedef olmamak için bu saldırılarını durdurmalıdır" çağrısında bulunuldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası