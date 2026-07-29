Amerikalı bir yetkili, İsrail basınına yaptığı açıklamada İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne 4 balistik füze ile saldırdığını belirtti. Füzelerin engellendiğini ifade eden yetkili, Pentagon'un bölgedeki güçlerini yüksek alarm durumuna geçirdiğini vurguladı.

Amerikalı bir yetkili, İran tarafından Ürdün'deki ABD üssüne fırlatılan 4 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Amerikalı bir yetkili, İran'ın Ürdün'deki bir ABD üssünü hedef alarak balistik füzeler fırlattığını ve füzelerin tamamının engellendiğini belirtti.

İran’ın saldırısının "büyük" olduğu aktarıldı.

Dört balistik füze ile ABD üssüne saldırı! Bölgede yüksek alarm

Sosyal medyada, İran’dan fırlatılan füzelerin gökyüzünde bıraktığı duman ve ışık izleri paylaşıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinin bugün ABD'nin Doğu Yakası saatiyle 17.45'te Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik beklenmedik bir saldırı girişiminde bulunarak çok sayıda balistik füze fırlattığını duyurdu.

CENTCOM, İran tarafından fırlatılan tüm füzelerin başarıyla engellendiğini ve ABD güçlerinin yüksek alarm seviyesinde teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

TAHRAN SESSİZ KALDI!

İran tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

​​​​​​​Bu, İran ile ABD arasında hafta sonunda yatışan çatışmaların​​​​​​​ ardından İran’dan doğrudan ABD hedefine gelen ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.

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