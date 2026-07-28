ABD Başkanı Trump ile Netanyahu, İran'la yapılan savaşın başından beri ilk kez Beyaz Saray'da yüz yüze bir araya geldi. Yaklaşık 90 dakika süren görüşmede, İsrail cephesinin İran hakkındaki istihbarat dosyalarını sunarak yeniden saldırı düzenlenmesi gerektiği fikrini ilettiği ve izlenecek yol haritası için son kararın Trump'a bırakıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Senatör Lindsey Graham’ın cenazesi vesilesiyle ABD’ye gelen İsrail Başbakanı Netanyahu 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlayan askeri operasyonların ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

Bu ilk yüz yüze temasta, masadaki en sıcak başlık yine Tahran yönetimi oldu. Oval Ofis’te basına kapalı yürütülen ve yaklaşık 90 dakika süren zirveye ABD yönetiminin en üst düzey kurmayları da eşlik etti.

BEYAZ SARAY: GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Görüşmenin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sektreteri Karoline Leavitt, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, "Başkan Trump, Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmeleri tamamladı. Her iki görüşme de olumlu ve verimli geçti" dedi.

İran saldırılarından sonra ilk kez yüz yüze: Netanyahu istihbaratı sundu, son sözü Trump’a bıraktı

Trump, Netanyahu ile görüşme öncesinde Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de bir araya gelmişti.

"TRUMP KARAR VERECEK"

Görüşmenin ardından adı açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkili, İsrail basınına yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun Trump’a İsrail’in İran hakkındaki istihbaratını ve kendi bakış açısını sunduğunu söyledi. "Kritik bir dönemde" olunduğunu söyleyen yetkili, "Başkan Trump, hangi yönde ilerleneceğine karar verecek" ifadelerini kullandı. Yetkili, Netanyahu’nun İran’a yeniden saldırmaktan başka seçenek olmadığı düşüncesinde olduğunu aktardı.

İran saldırılarından sonra ilk kez yüz yüze: Netanyahu istihbaratı sundu, son sözü Trump’a bıraktı

Adı açıklanmayan başka bir İsrailli yetkili ise, Netanyahu’nun Trump ile "çok iyi ve çok olumlu bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirterek, "İkili, tüm konuları, başta İran olmak üzere ele aldı ve İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme konusundaki ortak kararlılıklarını yineledi" dedi.

İran saldırılarından sonra ilk kez yüz yüze: Netanyahu istihbaratı sundu, son sözü Trump’a bıraktı

NETANYAHU PROTESTOLARLA KARŞILANDI

Görüşme sırasında İsrailli yerleşimcileri protesto eden Peace Now (Şimdi Barış) adlı bir kuruluş, ABD Başkanı Donald Trump’a Netanyahu’ya güvenmemesi uyarısında bulunan reklamlar yayınladı.

İran saldırılarından sonra ilk kez yüz yüze: Netanyahu istihbaratı sundu, son sözü Trump’a bıraktı

Reklamlar, görüşme sırasında Beyaz Saray’ın çevresinde dolaşan kamyonlar tarafından taşındı. Kamyonda, yasadışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik kundaklama saldırılarını gösteren bir fotoğraf ve üzerinde, "Netanyahu, Smotrich ve Ben-Gvir, yerleşimci şiddetini körüklüyor" mesajı yazıldı.

İran saldırılarından sonra ilk kez yüz yüze: Netanyahu istihbaratı sundu, son sözü Trump’a bıraktı

Görüşme sırasında çeşitli Yahudi kuruluşları da Beyaz Saray’ın karşısında Netanyahu aleyhinde protesto düzenledi.

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