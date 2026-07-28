Anadolu Ajansı
Zeynep Sönmez, WTA Memphis'te son 16'da
Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Cadence Brace'yi 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek WTA Memphis'te adını son 16 turuna yazdırdı.
Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ikinci tura çıktı.
Zeynep Sönmez, teklerde 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı WTA 250 turnuvasının ilk turunda Kanadalı Cadence Brace'i 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi.
Milli tenisçi, ikinci turda ev sahibi ABD'den Elvina Kalieva ile karşılaşacak.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Salah rüzgarı tersine döndü: Menajeri bardağı taşırdı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR