ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde büyük ödül için yarışma koltuğuna oturan Altan Akbaş, izleyicilerin dikkatini çekti. Altan'ın hayatı, eğitim geçmişi ve kariyer yolculuğu merak konusu oldu. Peki, Var Mısın Yok Musun Altan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde seçilerek büyük ödül için yarışan Altan Akbaş'ın yaşı, eğitimi ve mesleği merak ediliyor. Basketbol kariyerini yaşadığı sakatlığın ardından noktalayan genç yarışmacı, modellik yapmaya başlayarak farklı bir alanda kariyerine yön verdi.

VAR MISIN YOK MUSUN ALTAN KİMDİR?

Altan Akbaş, 27 Mayıs 2003'te Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraşlı olan Akbaş, üç erkek kardeşin en büyüğüdür. Çocukluk yıllarında resme ilgi duyan Altan, eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladı. Lise döneminde basketbola yönelen genç yarışmacı, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekti ve Samsun'daki bir spor kulübünden teklif aldı.

Var Mısın Yok Musun Altan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Samsun'a taşındıktan sonra Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri bölümünde eğitim almaya başlayan Altan Akbaş, basketbol kariyerine yaşadığı sakatlık nedeniyle veda etmek zorunda kaldı. Bu süreçte katıldığı bir modellik yarışmasında ikinci olarak yeni kariyerine adım attı. Günümüzde hem üniversite eğitimini sürdürüyor hem de aktif olarak modellik yapıyor. En büyük hedeflerinden biri ise uzun boylu kişilere özel bir giyim markası kurmak.

VAR MISIN YOK MUSUN ALTAN KAÇ YAŞINDA?

27 Mayıs 2003 doğumlu olan Altan Akbaş, 23 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Akbaş, Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde seçilerek büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu.

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