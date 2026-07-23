ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un son bölümlerinde yarışmacılardan Hülya'nın programda yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacının neden ayrıldığına ilişkin gelişmeler ve programdan yapılan açıklama merak konusu oldu.

Var Mısın Yok Musun'un dikkat çeken yarışmacılarından Hülya Fazla'nın son bölümlerde ekranda yer almaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, Hülya'nın yarışmadan ayrılıp ayrılmadığını merak ediliyor.

VAR MISIN YOK MUSUN HÜLYA NEDEN YOK?

Var Mısın Yok Musun'un son yayınlarında Hülya'nın yarışmada yer almaması üzerine izleyiciler "Hülya neden yok?" sorusuna cevap aramaya başladı. Esra Erol programda, yarışmacının özel sebepler nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Var Mısın Yok Musun Hülya neden yok?

Var Mısın Yok Musun programında yarışmacılar genellikle kendi kürsülerine geçerek yarışma serüvenlerini tamamladıktan sonra programa veda ederken, Hülya'nın bu aşamaya gelmeden stüdyodan ayrılması dikkat çekti.

VAR MISIN YOK MUSUN HÜLYA KİM?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Hülya, 25 yaşında. Uluslararası bir denetim firmasında pazarlama departmanında İş Geliştirme Uzmanı olarak çalışıyor.

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