İş adamı Orhan Ünsal, çocukluk hayalini gerçekleştirerek özel uçağıyla Ankara'dan memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki köyüne indi. Yaklaşık 2 saat 45 dakika süren uçuşun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, Ünsal, "Anneme uçakla köye geleceğime söz vermiştim. Çok şükür bunu başardım" dedi.

Ankara'dan özel uçağıyla havalanan iş adamı Orhan Ünsal, memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyüne gerçekleştirdiği uçuşla sosyal medyada gündem oldu. Yaklaşık 2 saat 45 dakika süren yolculuk, hem köy halkının hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Birliği Derneği Başkanı da olan Ünsal, çocukluk yıllarında kurduğu hayali yıllar sonra gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne özel uçağıyla indi! İş adamı, sıra dışı yolculuğu anlattı

"7 YAŞINDAYKEN HAYAL ETMEYE BAŞLADIM"

Yaklaşık 10 yıl önce pilotluk eğitimi aldığını anlatan Ünsal, daha sonra Ankara'nın Polatlı ilçesinde kendi hava parkını kurduğunu belirterek, "Çocukluk hayalimdi. Yaklaşık 7 yaşındayken pilot olmayı hayal etmeye başladım. Rabbim bana önce pilot olmayı, ardından da kendi uçağımla uçmayı nasip etti. Pilot olmak gerçekten tarif edilmesi zor bir duygu" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ HAVACILIĞA DİKKAT ÇEKMEKTİ"

Özel uçak kullanımının Türkiye'de yaygınlaşmasını istediklerini belirten Ünsal, köyüne iniş yapmasının yalnızca kişisel bir hayal olmadığını, aynı zamanda farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Ünsal, "Biz iş insanları olarak hava parklarının yapılmasına destek vermeye hazırız. Ancak en büyük sorunumuz uygun arazi bulunamaması. Devletimiz gerekli imkanları sağlarsa sivil havacılığın gelişmesi için elimizden gelen katkıyı sunarız" dedi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne özel uçağıyla indi! İş adamı, sıra dışı yolculuğu anlattı

"İZİNLERİ ALDIK, KURALLARA UYGUN UÇTUK"

Köye iniş öncesinde tüm resmi prosedürleri tamamladıklarını vurgulayan Ünsal, uçuşun tamamen yasal çerçevede gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Yolculuk sırasında eşi Ülker Ünsal'ın da yanında olduğunu söyleyen Orhan Ünsal, köyüne ilk kez kendi uçağıyla inmenin heyecanını şu sözlerle anlattı:

"İlk kez köyümüzün üzerinde uçtuk ve ilk kez kendi uçağımızla köyümüze indik. Bunun heyecanını anlatmak gerçekten zor. Köyümüzü selamladıktan sonra güvenli şekilde inişimizi yaptık. Yakınlarımız, köylülerimiz ve muhtarlarımız bizi karşıladı. Türkiye'nin dört bir yanından, hatta yurt dışından bile mesajlar aldık. Anneme 'Bir gün uçağımla köye geleceğim' diye söz vermiştim. Çok şükür Allah bana önce pilot olmayı, sonra uçak sahibi olmayı, ardından hava parkı kurmayı ve en sonunda da kendi uçağımla köyüme inmeyi nasip etti."

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne özel uçağıyla indi! İş adamı, sıra dışı yolculuğu anlattı

"3-4 GÜNDÜR ŞOK HALİNDEYİZ"

Ünsal'ın eşi Ülker Ünsal da daha önce birçok kez birlikte uçtuklarını ancak bu yolculuğun çok farklı bir anlam taşıdığını belirterek, "Unutulmayacak kadar güzel bir yolculuktu. Uçuş boyunca bol bol görüntü çektim. Gerçekten çok büyük ilgi gördü" ifadelerini kullandı.

Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara ise yaşananların ilçe için unutulmaz bir an olduğunu belirterek, "3-4 gündür şok halindeyiz. Birçok kişi bizi arayıp ilçeye havalimanı açılıp açılmadığını sordu. Orhan Ünsal'ın memleket sevgisi onu buraya indirdi. Bu gelişmenin bölgede hava taksi projelerine de katkı sağlamasını umut ediyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Süleyman Kaya ise Ünsal'ın özel uçağıyla köye iniş yapmasının kendileri için büyük gurur olduğunu belirterek, "Çok güzel bir iniş yaptı. Hepimiz için gurur verici bir an yaşandı" diye konuştu.

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